İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 9 Mart 2025 saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Peki AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte vize, final, telafi ve mezuniyet üç ders sınavı tarihleri.

1 /8 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Peki AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte bahar dönemi vize, final, telafi ve mezuniyet üç ders sınav tarihleri.

2 /8 AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 9 Mart saat 23:59'a kadar yapılabilecek. AUZEF kayıt yenileme kılavuzu için tıklayın

3 /8 2025 AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN? AUZEF Bahar dönemi Vize: 12-13 Nisan 2025 AUZEF Bahar dönemi Final: 31 Mayıs-1 Haziran 2025 AUZEF Bahar dönemi Telafi: 12-13 Temmuz 2025 AUZEF Bahar dönemi Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2025

4 /8 AUZEF KAYIT YENELİME NASIL YAPILIR? AUZEF kayıt yenileme işlemleri, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) öğrenim gören öğrencilerin dönemlik olarak yapması gereken bir işlemdir. Kayıt yenileme süreci, öğrencilerin ders seçimi yapmalarını ve dönem harçlarını ödemelerini içerir. İşte adım adım AUZEF kayıt yenileme süreci:

5 /8 1. AUZEF AKSİS Sistemine Giriş: İlk adım olarak, AUZEF'in öğrenci bilgi sistemi olan AKSİS'e (aksis.istanbul.edu.tr) giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş için öğrenci numaranızı ve şifrenizi kullanmanız gerekmektedir.

6 /8 2. Harç Bilgileri ve Referans Numarası: AKSİS sistemine giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" bölümüne gidin. Burada, ödemeniz gereken dönem harcı miktarını ve referans numaranızı göreceksiniz. Referans numarası, ödeme yaparken kullanacağınız benzersiz bir numaradır.

7 /8 3. Harç Ödemesi: Harç ödemesini Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden veya AKSİS sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Ödeme yaparken referans numaranızı doğru girdiğinizden emin olun.