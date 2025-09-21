AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi), mezuniyet aşamasında kalan son dersleri tamamlamak için "Mezuniyete Üç Ders Sınavı" uygulamasını sunar. AUZEF üç ders sınavı 21 Eylül 2025 Pazar, Saat 10.00'da uygulanacak. Sınavdan elli puan ve üzeri alan öğrenci, ilgili dersten başarılı olmuş sayılır; Öğrencinin mezuniyet için tüm koşulları sağlamış olması durumunda mezuniyet işlemleri başlar. 2025 AUZEF mezuniyete üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AUZEF sonuçlar ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyete üç ders sınavı 21 Eylül 2025 Pazar günü saat: 10:00'da gerçekleştirilecek. Mezuniyet için üç ders sınavı sonuçları sadece harf notu olarak ilan edilir. Normalde dersleri tekrar alması gereken bir öğrenci, bu sınav sayesinde uzatmadan mezun olma şansı elde eder. Peki, 2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF mezuniyet için üç ders sınavına dair tüm detaylar.
AUZEF ÜÇ DERS SINAVI SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AUZEF mezuniyete üç ders sınavının soruları ve cevapları sınavın tamamlanmasının ardından gün içinde erişime açılabilecek. İstanbul Üniversitesi’nin resmi duyuruları takip edilerek öğrencilere bilgilendirme yapılacak.
2025 AUZEF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN BAKILIR?
2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları AUZEF'in resmi internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden ya da AUZEF Sınav Sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenilebilir.
AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF mezuniyete üç ders sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ilan edilmedi. AUZEF yönetimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Öğrenciler sonuçlarını yine auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenebilecek.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavına kimler girecek, sınav şartları nedir?
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.
Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden en fazla üçünden mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.
Lisans ve önlisans programına kayıtlı öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına girmek istedikleri ders(ler)i daha önce almış olmalıdırlar. Öğrencinin programında almak zorunda olup daha önce hiçbir şekilde almadığı ders(ler)den sınava girmesi mümkün değildir.
Zorunlu staj/uygulama veya proje dersi olan öğrencilerin bu derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aksi durumda sınava giremezler.
Ders intibakı ve birleştirmesi durumunda öğrenci derslerin güncel halinden ve notlarından sınava girer.
Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin sınavdan alacakları notlar ilgili derslerin en son geçerli notları olacaktır.
Herhangi bir sebeple mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, İstanbul Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları uygulanarak mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci, ilgili dersten başarılı olmuş sayılır; Öğrencinin mezuniyet için tüm koşulları sağlamış olması durumunda mezuniyet işlemleri başlar.
Mezuniyet için üç ders sınavı sonuçları sadece harf notu olarak ilan edilir.