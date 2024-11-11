İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ara sınav oturumları 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı. Peki AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavları 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. AUZEF ara sınavına katılım sağlayan öğrencilerin gözü AUZEF sınav sonuçları ekranında. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçları sorgulama ekranı.
AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi AUZEF ara (vize) sınav sonuçları açıklandı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (AUZEF) resmi internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Değerli Öğrencilerimiz, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı 13.11.2024 saat 23.59'a kadar http://aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır.''
AUZEF sınav sonuçları nasıl nereden öğrenilecek?
AUZEF sınav sonuçları "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak aldıkları notları görüntüleyebilecek.
AUZEF sonuçları sorgulama ekranı
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.