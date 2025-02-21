Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak toplamda 5-2’lik skorla adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa’da yoluna devam ederken gözler 21 Şubat’ta yapılacak kura çekimine çevrildi. Fenerbahçe’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri arasında güçlü ekipler yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için oynanan play-off etabı tamamlandı. Grup aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16'ya kalırken, play-off turunu geçen ekipler de belli oldu. Fenerbahçe, Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Şimdi gözler 21 Şubat’ta yapılacak kura çekimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında güçlü takımlar yer alıyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin bu turda iki muhtemel rakibi bulunuyor. Sarı-lacivertliler 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminin ardından Olympiakos ya da Rangers'la eşleşecek.
15.00'te başlayacak, TRT Spor'dan ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi netlik kazanacak.
SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN? | Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 6 Mart'ta oynanacak. İlk karşılaşmaların ardından eşleşmelerin rövanş maçları 13 Mart'ta gerçekleşecek.
6-13 Mart'taki mücadeleler sonrası çeyrek finale kalan takımlar belli olacak.