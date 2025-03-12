Avrupa ve Çin'de Elon Musk’a darbe! Tesla'nın satışları dip yaptı: BYD atağa geçti

Dünya çapında elektrikli araç (EV) satışları 2024'ün ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 30 artış gösterdi. Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, özellikle Avrupa ve Çin'de olmak üzere satışlarında önemli bir düşüş yaşarken, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD atağa geçti.

1 /6 İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'un elektrikli araç satışlarına ilişkin açıkladığı verilere göre, satışlar büyümeye devam ediyor.

2 /6 Küresel elektrikli araç satışları, şubatta yıllık bazda yüzde 49 artışla yaklaşık 1,2 milyona ulaştı. Ancak satışlar geçen ay, Ocak 2024'e göre yüzde 3 azaldı.

3 /6 Dünyadaki elektrikli araç satışları Ocak-Şubat 2025'i kapsayan iki aylık dönemde ise geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 30 artarak 2,4 milyon oldu.

4 /6 Bu dönemde toplam satışların 1,4 milyonu Çin'de kayıtlara geçti ve buradaki elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 35 yükseldi. Çin'de yılın ilk 2 ayında 130 bin adet BYD marka araç satıldı.

5 /6 Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta, elektrikli araç satışları ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 20 artışla 500 bin seviyesinde gerçekleşti.