Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi gününe 13 Ocak Pazartesi günü için Aydın, İzmir, Kocaeli, Muğla, Manisa için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji’nin kritik uyarısı sonrası bu illerdeki öğrenci ve velilere yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi Aydın, İzmir, Kocaeli, Muğla, Manisa’da okullar tatil mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Son dakika valilik açıklaması geldi mi? İşte detaylar.
Türkiye'nin batı kesimleri yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ve kar yağışı nedeniyle İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller arasında Aydın, İzmir, Kocaeli, Muğla, Manisa da yer almakta. Bu illerde okuyan öğrenciler Meteoroloji’nin bu uyarısı sonrası yarın okullar tatil mil? 13 Ocak Pazartesi okul tatili için valilikten açıklama geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.
AYDIN’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Aydın’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Valilikten bir açıklama gelmedi.
İZMİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?
İzmir’de için şu an okulları tatil edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Şu ana kadar İzmiri’de yarın okulların tatil olacağı konusuyla alakalı resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
KOCAELİ’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli Valiliği tarafından, 13 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
MGM’nin bölgeye ilişkin uyarıları dikkate alındığında, valilikten gelecek açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kocaeli Valiliği’nin kısa süre içinde konuya ilişkin bir duyuru yapması bekleniyor.
MUĞLA’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Muğla Valiliği henüz okulların tatil olmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Herhangi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
MANİSA’DA OKULLAR TATİL Mİ?
13 Ocak 2025 Pazartesi günü Manisa merkez ve ilçelerinde okulların tatil olup olmadığı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak edilmeye başlandı. Manisa’da okul tatiline ilişkin Manisa Valiliği henüz okulların tatil olmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Herhangi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği, Trakya'nın kuzeyinde ve Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
METEOROLOJİ'DEN 13 İLE SARI KODLU UYARI
Sarı kodla uyarılan iller:
İstanbul
Edirne (kar ve karla karışık yağmur)
Kırklareli (kar ve karla karışık yağmur)
Tekirdağ (kar ve karla karışık yağmur)
Kocaeli
Yalova
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
İzmir
Manisa
Aydın