2025 YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 1 milyon 721 bin 60 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans eğitimi hedefi olan öğrenciler AYT puanı sayesinde sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinden tercihlerini yapabilecek. AYT puanı, üniversiteye girişte sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki başarınızı belirleyen kritik bir ölçüttür. Bu puan türü, özellikle 2 ve 4 yıllık olmak üzere birçok lisans bölümüne yerleşmek için kullanılır. AYT puanı ile alan bölümler arasında mühendislikler, tıp, hukuk, psikoloji, öğretmenlik gibi popüler seçenekler bulunur. Sayısal alanda mühendislikler ve tıp öne çıkarken, sözelde edebiyat ve tarih, eşit ağırlıkta ise hukuk ve psikoloji en çok tercih edilen AYT bölümleri arasındadır. Peki, AYT ile alan bölümler hangileri? AYT puanı ile tercih yapılacak sözel, sayısal ve EA bölümleri...
AYT puanı ve bölümler adaylar tarafından merak konusu. AYT puanı, üniversiteye girişte belirleyici olan ve adayların tercih yapacağı bölümleri doğrudan etkileyen önemli bir kriterdir. AYT puanı ile alan bölümler arasında 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri yer alır. Sayısal puanla mühendislik ve sağlık bölümleri; sözel puanla iletişim, edebiyat ve öğretmenlik; eşit ağırlık puanıyla ise hukuk, psikoloji ve işletme gibi popüler bölümler tercih edilebilir. AYT 2 yıllık bölümler ise genellikle ön lisans programları olarak tercih edilir. Doğru tercih için AYT puan türlerinin iyi analiz edilmesi gerekir. İşte puan türlerine göre AYT ile girilebilecek fakülteler ve bölümlerin detaylı listesi.
AYT İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
SAYISAL (MF) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği
Eczacılık
Veterinerlik
Hemşirelik
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Uçak Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Sağlık Fizikçisi
Genetik ve Biyomühendislik
EŞİT AĞIRLIK (EA) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler
Hukuk Fakültesi
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sosyal Hizmet
İşletme
İktisat
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Kamu Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
Sağlık Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ekonomi
Ekonometri
Açıköğretim Lisans (AYT – Eşit Ağırlık):
Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri:
İşletme (Açıköğretim)
İktisat (Açıköğretim)
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
Maliye (Açıköğretim)
SÖZEL (TS) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Sosyoloji
Arkeoloji
Gazetecilik
Radyo, Televizyon ve Sinema
Yeni Medya
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Görsel İletişim Tasarımı
Reklamcılık
İlahiyat (Lisans)
Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Sanat Tarihi
Çocuk Gelişimi (Lisans)
Açıköğretim Lisans (AYT – Sözel):
Aşağıdaki açıköğretim bölümleri sözel puan türü ile alım yapar:
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
Tarih (Açıköğretim)
Felsefe (Açıköğretim)
Sosyoloji (Açıköğretim)
İlahiyat (Açıköğretim)
YKS (TYT-AYT-YDT) taban puanları 2025: 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları listesi: YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
2025 yılına ilişkin üniversite taban puanları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar her yıl yeniden belirleniyor. 2025 yılına ilişkin taban ve tavan puanlar yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra belli olmaktadır. Adaylar tercih döneminde son yerleştirme yapılan taban puanları dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan yerleştirmelere ilişkin ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları, kontentenjanlar ve başarı sıralamalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 3)
4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 4)