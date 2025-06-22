2025 YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 1 milyon 721 bin 60 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans eğitimi hedefi olan öğrenciler AYT puanı sayesinde sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinden tercihlerini yapabilecek. AYT puanı, üniversiteye girişte sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki başarınızı belirleyen kritik bir ölçüttür. Bu puan türü, özellikle 2 ve 4 yıllık olmak üzere birçok lisans bölümüne yerleşmek için kullanılır. AYT puanı ile alan bölümler arasında mühendislikler, tıp, hukuk, psikoloji, öğretmenlik gibi popüler seçenekler bulunur. Sayısal alanda mühendislikler ve tıp öne çıkarken, sözelde edebiyat ve tarih, eşit ağırlıkta ise hukuk ve psikoloji en çok tercih edilen AYT bölümleri arasındadır. Peki, AYT ile alan bölümler hangileri? AYT puanı ile tercih yapılacak sözel, sayısal ve EA bölümleri...

1 /7 AYT puanı ve bölümler adaylar tarafından merak konusu. AYT puanı, üniversiteye girişte belirleyici olan ve adayların tercih yapacağı bölümleri doğrudan etkileyen önemli bir kriterdir. AYT puanı ile alan bölümler arasında 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri yer alır. Sayısal puanla mühendislik ve sağlık bölümleri; sözel puanla iletişim, edebiyat ve öğretmenlik; eşit ağırlık puanıyla ise hukuk, psikoloji ve işletme gibi popüler bölümler tercih edilebilir. AYT 2 yıllık bölümler ise genellikle ön lisans programları olarak tercih edilir. Doğru tercih için AYT puan türlerinin iyi analiz edilmesi gerekir. İşte puan türlerine göre AYT ile girilebilecek fakülteler ve bölümlerin detaylı listesi.

2 /7 AYT İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ? SAYISAL (MF) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Eczacılık Veterinerlik Hemşirelik Beslenme ve Diyetetik

3 /7 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Matematik Fizik Kimya Biyoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik Uçak Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Sağlık Fizikçisi Genetik ve Biyomühendislik

4 /7 EŞİT AĞIRLIK (EA) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler Hukuk Fakültesi Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Sınıf Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Sosyal Hizmet İşletme İktisat Maliye Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi Yönetim Bilişim Sistemleri İnsan Kaynakları Yönetimi Turizm İşletmeciliği Sağlık Yönetimi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ekonomi Ekonometri

5 /7 Açıköğretim Lisans (AYT – Eşit Ağırlık): Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri: İşletme (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Maliye (Açıköğretim)

6 /7 SÖZEL (TS) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Coğrafya Felsefe Sosyoloji Arkeoloji Gazetecilik Radyo, Televizyon ve Sinema Yeni Medya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Görsel İletişim Tasarımı Reklamcılık İlahiyat (Lisans) Türkçe Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Özel Eğitim Öğretmenliği Sanat Tarihi Çocuk Gelişimi (Lisans)

Açıköğretim Lisans (AYT – Sözel): Aşağıdaki açıköğretim bölümleri sözel puan türü ile alım yapar: Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Tarih (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) Sosyoloji (Açıköğretim) İlahiyat (Açıköğretim)

