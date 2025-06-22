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AYT puanı: 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık AYT bölümleri

AYT puanı: 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık AYT bölümleri

14:3622/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>AYT puanı ile alan bölümler hangileri?</p>
AYT puanı ile alan bölümler hangileri?

2025 YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 1 milyon 721 bin 60 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans eğitimi hedefi olan öğrenciler AYT puanı sayesinde sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinden tercihlerini yapabilecek. AYT puanı, üniversiteye girişte sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki başarınızı belirleyen kritik bir ölçüttür. Bu puan türü, özellikle 2 ve 4 yıllık olmak üzere birçok lisans bölümüne yerleşmek için kullanılır. AYT puanı ile alan bölümler arasında mühendislikler, tıp, hukuk, psikoloji, öğretmenlik gibi popüler seçenekler bulunur. Sayısal alanda mühendislikler ve tıp öne çıkarken, sözelde edebiyat ve tarih, eşit ağırlıkta ise hukuk ve psikoloji en çok tercih edilen AYT bölümleri arasındadır. Peki, AYT ile alan bölümler hangileri? AYT puanı ile tercih yapılacak sözel, sayısal ve EA bölümleri...

AYT puanı ve bölümler adaylar tarafından merak konusu. AYT puanı, üniversiteye girişte belirleyici olan ve adayların tercih yapacağı bölümleri doğrudan etkileyen önemli bir kriterdir. AYT puanı ile alan bölümler arasında 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri yer alır. Sayısal puanla mühendislik ve sağlık bölümleri; sözel puanla iletişim, edebiyat ve öğretmenlik; eşit ağırlık puanıyla ise hukuk, psikoloji ve işletme gibi popüler bölümler tercih edilebilir. AYT 2 yıllık bölümler ise genellikle ön lisans programları olarak tercih edilir. Doğru tercih için AYT puan türlerinin iyi analiz edilmesi gerekir. İşte puan türlerine göre AYT ile girilebilecek fakülteler ve bölümlerin detaylı listesi.

AYT İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

SAYISAL (MF) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği

Eczacılık

Veterinerlik

Hemşirelik

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Uçak Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Sağlık Fizikçisi

Genetik ve Biyomühendislik

EŞİT AĞIRLIK (EA) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler

Hukuk Fakültesi

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

Sınıf Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sosyal Hizmet

İşletme

İktisat

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Turizm İşletmeciliği

Sağlık Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Ekonomi

Ekonometri

Açıköğretim Lisans (AYT – Eşit Ağırlık):

Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri:

İşletme (Açıköğretim)

İktisat (Açıköğretim)

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)

Maliye (Açıköğretim)

SÖZEL (TS) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Arkeoloji

Gazetecilik

Radyo, Televizyon ve Sinema

Yeni Medya

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Görsel İletişim Tasarımı

Reklamcılık

İlahiyat (Lisans)

Türkçe Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sanat Tarihi

Çocuk Gelişimi (Lisans)


Açıköğretim Lisans (AYT – Sözel):

Aşağıdaki açıköğretim bölümleri sözel puan türü ile alım yapar:

Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)

Tarih (Açıköğretim)

Felsefe (Açıköğretim)

Sosyoloji (Açıköğretim)

İlahiyat (Açıköğretim)


YKS (TYT-AYT-YDT) taban puanları 2025: 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları listesi: YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

2025 yılına ilişkin üniversite taban puanları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar her yıl yeniden belirleniyor. 2025 yılına ilişkin taban ve tavan puanlar yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra belli olmaktadır. Adaylar tercih döneminde son yerleştirme yapılan taban puanları dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan yerleştirmelere ilişkin ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları, kontentenjanlar ve başarı sıralamalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 3)

4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 4)



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