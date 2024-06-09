YKS AYT sınav yorumları Alan Yeterlilik Testi sınavından çıkan adaylar tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AYT sınavı için milyonlarca aday sınav salonunda soru kitapçıklarının çözümü için ter döktü. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi.
YKS AYT sınav yorumları merak konusu. AYT kolay mıydı, zor muydu? sorusunun yanıtı AYT sınavına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Alan Yeterlilik Testi AYT’nin tamamlanmasının ardından her sınav sonrası olduğu gibi bu sene de YKS AYT sınavının zor mı kolay mı olup olmadığı merak konusu oldu. AYT sınavında 80 soru için 180 dakika (3 saat) süre verilen sınavda yaklaşık 2 milyon 19 bin 709 aday ter döktü. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar sayesinde "YKS TYT sınavı zor muydu, kolay mıydı?" sorusuna da yanıt bulabiliyorlar.
YKS AYT YORUMLARI 2024
Adayların sınavla ilgili yorumları oldukça çeşitli. Bazı adaylar sınavı zor bulurken, bazıları ise geçen senelere göre daha kolay olduğunu düşünüyor.
Zorluk Seviyesi: Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı testlerinin geçen seneye göre daha zor olduğu genel görüş. Fizik, kimya ve biyoloji testlerinin ise daha kolay olduğu ifade ediliyor.
Soru Tipleri: Yorumlarda, paragrafların uzun ve karmaşık olduğu, Sosyal Bilimler testinde ise yoruma açık soruların yer aldığı belirtiliyor.
Türk Dili ve Edebiyatı: Paragrafların uzunluğu ve yoruma açık sorular adaylara zorluk çıkarmış gibi görünüyor.
Matematik: Matematik testi, birçok adaya göre zordu.
Fen Bilimleri: Fizik, kimya ve biyoloji testleri ise nispeten daha kolay olarak yorumlanıyor.
Sosyal Bilimler: Tarih ve coğrafya testleri adaylara göre değişkenlik gösteriyor. Bazı adaylar testleri kolay bulurken, bazıları zorluk çektiğini ifade ediyor.
Sınavdan çıkan adayların bazıları "Çok ama çok zordu. Bir tek Edebiyat iyi geçti. Tamamen bilgi gerektiren sorular vardı. Hiç yorum yoktu." yorumunda bulundu.
"Çok kolaydı özellikle matematik 40 dakikada bitti ayt full bekliyorum sadece fiziği yapamadım"
"Gerek tyt gerek ayt olarak tarihin en kolay sınavıydı özellikle matematik bölümü. 2 sınavda çerezdi ayt'de 65 net bekliyorum"
Kolay soru yok denecek kadar azdı. Sınav genel olarak bilgiye dayalı olduğundan şıklar birbirine yakın ve kafa karıştırıcı değildi.
Fena bir sınav değildi. Sözel alanları çözdüm. Bugünkü sorular dünkü sınava göre daha kolaydı.
"Gelmiş geçmiş en kolay ayt sınavıydı sayısal sözel bütün soruları işaretledim hepsinden full bekliyorum"
"Gelmiş geçmiş en kolay ayt sınavıydı sayısal sözel bütün soruları işaretledim hepsinden full bekliyorum"
"Böyle zor bir sınav olamaz"
"Ayt'de matematiğe geçtiğimiz an gülmeyi unuttuk"
"O integral soruları neydi öyle"
"Ayt matematik inanılmaz zorladı"
"Sağolun ya tyt sınavı kolay yapıp ayt'de bizi zorladığınız için"
"Ayt'den çıkanların yüz ifadesine göre oldukça zor gibi gözüküyor"
"Ezeli düşmanım sensin artık ayt"
"Hayatımda daha kötü bi ayt görmedim"
"Ayt felsefedeki matematik sorusu gerçek miydi"
"Ayt matematik ve fen'de kalem oynatamıyorum, onları nasıl çözüyorlar ya"
"Ayt'deki 3 sorunun aynısını geçen gün denemede çözdüm harfi harfine aynı şuan şoklardayım"
"Ayt'den full doğru yapan olursa kafamı kıracağım acayip zordu bence"
"Şu sınava kolay diyenler ne yaşıyor bilmiyorum ama sonuçları görünce yüzlerinde ki ifadeyi merakta ediyorum açıkçası"
"Ayt matematik sorularını gördükten sonra çıkış saati geldiği gibi çıktım sınavdan"
"Edebiyat çok kolaydı"
"Ayt ölüm gibiydi acayip zordu"
"Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dediler valla ben yapamadım arkadaşlar"
"Ayt çok rezalet geçti"
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başladı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruldu ve bu soruların cevaplanması için adaylara 180 dakika süre verildi. AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katıldı. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlendi.
2024 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 YKS sınav sonuçları 17 Temmuz günü adayların erişimine açılacak.