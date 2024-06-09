YKS AYT sınav yorumları merak konusu. AYT kolay mıydı, zor muydu? sorusunun yanıtı AYT sınavına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Alan Yeterlilik Testi AYT’nin tamamlanmasının ardından her sınav sonrası olduğu gibi bu sene de YKS AYT sınavının zor mı kolay mı olup olmadığı merak konusu oldu. AYT sınavında 80 soru için 180 dakika (3 saat) süre verilen sınavda yaklaşık 2 milyon 19 bin 709 aday ter döktü. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar sayesinde "YKS TYT sınavı zor muydu, kolay mıydı?" sorusuna da yanıt bulabiliyorlar.