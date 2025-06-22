YKS AYT sınav yorumları Alan Yeterlilik Testi sınavından çıkan adaylar tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AYT sınavı için milyonlarca aday sınav salonunda soru kitapçıklarının çözümü için ter döktü. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi. İşte AYT sınav yorumları.
YKS AYT sınav yorumları merak konusu. AYT kolay mıydı, zor muydu? sorusunun yanıtı AYT sınavına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Alan Yeterlilik Testi AYT’nin tamamlanmasının ardından her sınav sonrası olduğu gibi bu sene de YKS AYT sınavının zor mı kolay mı olup olmadığı merak konusu oldu. AYT sınavında 80 soru için 180 dakika (3 saat) süre verilen sınavda adaylar ter döktü. 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu AYT'de sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar sayesinde "YKS AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı?" sorusuna da yanıt bulabiliyorlar.
YKS AYT YORUMLARI 2025
Adayların sınavla ilgili yorumları oldukça çeşitli. Bazı adaylar sınavı zor bulurken, bazıları ise geçen senelere göre daha kolay olduğunu düşünüyor.
Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı testlerinin geçen seneye göre daha zor olduğu genel görüş. Fizik, kimya ve biyoloji testlerinin ise daha kolay olduğu ifade ediliyor.
Sınava giren bir aday, "Sınav geçen seneye göre biraz daha kolaydı. Matematik her sene gibi zordu. Edebiyatta daha çok eser sormuşlar. Denemelerime göre biraz daha kötü olabilir. Matematikle uğraşmayanlar için çok uğraştıran bir sınav değildi."
Soru Tipleri: Yorumlarda, paragrafların uzun ve karmaşık olduğu, Sosyal Bilimler testinde ise yoruma açık soruların yer aldığı belirtiliyor.
Yine bir aday sınava ilişkin yorumu şu şekilde: "Normalde dil sınavına gireceğim ama AYT’ye de girmek istedim. Bence en zor alan fendi. Edebiyatta ilk 6-7 soru paragraf geri kalan ise tamamen eser yazar eşleştirmesiydi."
Türk Dili ve Edebiyatı testinde paragrafların uzunluğu ve yoruma açık sorular adaylara zorluk çıkarmış gibi görünüyor. İşte, bazı paylaşımlar:
''Ayt matematikte işlem yapmak için sayı arıyorum.''
''Öylesine kendimi denemek için girdim 4 senedir girdiğim en kolay tyt ve ayt'di sizler ne düşünüyorsunuz.''
''Tarihin en kolay YKS’sine girdik. Aslında sayısalım ama sınavımı o kadar erken bitirdim ki Eşit Ağırlık bölümünü bile çözdüm aynı anda hem tıp hem hukuk kazanabilirim.''
Sınava giren adaylar, matematik testinin zor olduğunu dile getirirken, bazı adaylar ise geçen yıllara göre biraz daha kolay olduğunu söyledi.
Fen Bilimleri: Fizik, kimya ve biyoloji testleri ise nispeten daha kolay olarak yorumlanıyor.
Sosyal Bilimler: Tarih ve coğrafya testleri adaylara göre değişkenlik gösteriyor. Bazı adaylar testleri kolay bulurken, bazıları zorluk çektiğini ifade ediyor.
Sınavdan çıkan adayların bazıları "Çok ama çok zordu. Bir tek Edebiyat iyi geçti. Tamamen bilgi gerektiren sorular vardı. Hiç yorum yoktu." yorumunda bulundu.
Bir öğrenci, “Matematik beklediğimden daha makuldü, ama Fizik’te birkaç soru gerçekten kafa karıştırıcıydı” derken, bir başkası, “Edebiyat’ta metin analizi soruları zaman aldı, ama Sosyal Bilimler rahattı” yorumunu yaptı.
"Çok kolaydı özellikle matematik 40 dakikada bitti ayt full bekliyorum sadece fiziği yapamadım"
"Gerek tyt gerek ayt olarak tarihin en kolay sınavıydı özellikle matematik bölümü. 2 sınavda çerezdi ayt'de 65 net bekliyorum"
Kolay soru yok denecek kadar azdı. Sınav genel olarak bilgiye dayalı olduğundan şıklar birbirine yakın ve kafa karıştırıcı değildi.
Fena bir sınav değildi. Sözel alanları çözdüm. Bugünkü sorular dünkü sınava göre daha kolaydı.
"Gelmiş geçmiş en kolay AYT sınavıydı sayısal sözel bütün soruları işaretledim iyi net bekliyor"
"Böyle zor bir sınav olamaz"
"AYT'de matematiğe geçtiğimiz an gülmeyi unuttuk"
"O integral soruları neydi öyle"
"AYT matematik inanılmaz zorladı"
"Sağolun ya TYT sınavı kolay yapıp AYT'de bizi zorladığınız için"
"AYT'den çıkanların yüz ifadesine göre oldukça zor gibi gözüküyor"
"Ezeli düşmanım sensin artık ayt"
"Hayatımda daha kötü bi ayt görmedim"
"AYT felsefedeki matematik sorusu gerçek miydi"
"AYT matematik ve fende kalem oynatamıyorum, onları nasıl çözüyorlar ya"
"Şu sınava kolay diyenler ne yaşıyor bilmiyorum ama sonuçları görünce yüzlerinde ki ifadeyi merakta ediyorum açıkçası"
"AYT matematik sorularını gördükten sonra çıkış saati geldiği gibi çıktım sınavdan"
"Edebiyat çok kolaydı"
"Ayt ölüm gibiydi acayip zordu"
"Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dediler valla ben yapamadım arkadaşlar"
"Ayt çok rezalet geçti"
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, bugün saat 10.15'te başladı. 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenen sınavda, 226 bin 138 kişi görev aldı.
İhtiyaçlarına göre oluşturulan erişilebilir binalardaki uygun sınav salonlarında AYT'ye toplam 8 bin 352 engelli aday katıldı.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.
2025 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz günü adayların erişimine açılacak.