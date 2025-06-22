Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı testlerinin geçen seneye göre daha zor olduğu genel görüş. Fizik, kimya ve biyoloji testlerinin ise daha kolay olduğu ifade ediliyor.

Sınava giren bir aday, "Sınav geçen seneye göre biraz daha kolaydı. Matematik her sene gibi zordu. Edebiyatta daha çok eser sormuşlar. Denemelerime göre biraz daha kötü olabilir. Matematikle uğraşmayanlar için çok uğraştıran bir sınav değildi."