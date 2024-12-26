Az primle emeklilik için rota oluştu! 1800 gün primde 2008 öncesi sonrası farkı aranmayacak

SGK’nın erken emeklilikle ilgili yaptığı duyurular, milyonlarca kişinin gündeminde. Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarının sağlanması temel gereklilik olarak öne çıkarken, kurum tarafından duyurulan bazı özel durumlar vatandaşlara erken emeklilik kapısını aralıyor. Çalışanların yakından takip ettiği bu düzenlemelere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde…
Emeklilik hayali kuranlar için yıl, yaş ve prim gününü tamamlama şartları temel kriterler arasında yer alıyor. Ancak, belirli koşulları sağlayan vatandaşlar için erken emeklilik fırsatları da doğabiliyor. Bu süreçte, özellikle prim başlangıç tarihi büyük önem taşıyor. SGK tarafından yapılan son açıklamalarda, erken emeklilik imkanı sunan durumlar detaylı bir şekilde sıralandı. İşte, erken emekliliğe dair merak edilen kriterler ve SGK’nın duyurduğu liste…
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 7 AYRI İMKAN
SGK tarafından açıklanan duyurularda, erken emeklilikle ilgili bazı durumlar yer alıyor. İşte erken emeklilik için sunulan 7 ayrı imkan şu şekilde;
· Kadın çalışanlara yönelik, çocuklarının üzerinden prim kazanma imkanları bulunuyor. Bu noktada 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırılabiliyor. Bu sayede yaşı ve yılı dolmuş olan anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Buradaki tek şart, annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.
· 15 yıl ve 3600 günü dolduran kişiler daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Ayrıca bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli. Sonrasında sigortalı olanlar içinse prim şartı 4500'e yıl şartı ise 25'e çıkıyor.
· Erkeklerde askerlik süresi, yaşı geriye çekebiliyor. Ayrıca prim kazanmaya imkan sağlayabiliyor. Bu sayede sigortadan önce askerlik yapan kişiler, 1 yıla kadar (askerlik süresine göre değişir) erken emekli olabilirler.
· Çalışırken iş yapabilme gücünün en az yüzde 60'ını kaybeden kişiler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu noktada 1800 gün prim yetiyor.
· Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında, yaş şartına bakılmaz ve 15 yıl 3600 günden başlayarak, işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süre ile emeklilik hakkı kazanabilirler.
· Fiili Hizmet Süresi Zammı ile SGK tarafından açıklanan belli mesleklerde çalışan kişilerin sigorta sürelerine belli oranda gün eklenir ve erken emeklilik hakkı kazanabilirler.
· Başkalarının bakımına muhtaç derecede çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ilave edilir. Bu süre ise, yaş şartından düşülür.
Erken Emeklilikte Yeni Düzenleme: Kimler Faydalanabilecek?
Erken emeklilikte 2008 öncesi ve sonrası ayrımı kaldıracak yeni yasa tasarısı gündemde. Tasarıya göre, 2008 öncesi sigortalı engelli vatandaşların emeklilik süreçlerinde çalışma gücü kaybı oranları dikkate alınacak.
SGK sağlık kurulunun kararı belirleyici olacak. Ancak, bu düzenlemelerin Bağ-Kur'luları ve devlet memurlarını kapsamayacağı ifade ediliyor.
Yüzde 40 Şartı ve Kademeli Emeklilik
Yeni yasa ile iş gücü kaybı oranı yüzde 40 olanlar için erken emeklilik imkanı doğacak. Kademeli emeklilik şartları ise şöyle belirlendi.
Yüzde 40-49 engellilik oranı: 18 yıl sigortalılık süresi, 4.100 prim günü.
Yüzde 50-59 engellilik oranı: 16 yıl sigortalılık süresi, 3.700 prim günü.