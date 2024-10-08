"Bağkur prim gün sayısı ne zaman düşecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Esnaflar, uzun zamandır Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi talebini dile getiriyor. Şu an 9000 gün olan prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi, esnaflar için erken emeklilik fırsatı yaratması açısından büyük önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu talebe olumlu yaklaşarak, Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesinin orta vadeli planlar arasında olduğunu duyurdu. Düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) torba yasa teklifi çerçevesinde ele alınacak ve kabul edilmesi halinde yasalaşarak yürürlüğe girecek. Bu değişiklik, esnafların emeklilik şartlarını büyük ölçüde kolaylaştıracak.

1 /9 "Bağkur prim gün sayısı ne zaman düşecek? Bağ-Kur 7200 prim eşitlemesi son durum ne, onaylandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

2 /9 ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN GELECEK? Yeni dönem TBMM'de ekonomi konuları gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Bu konular arasında Bağ-Kur'da 7200 prim gün sayısı da önemli bir yer tutuyor. SGK'da SSK ve Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesiyle, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi planlanıyor.

3 /9 Bu düzenleme, kuaför, berber, mahalle bakkalı, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın erken emeklilik imkanı elde etmesini sağlayacak. Meclis'in bu konudaki çalışmaları ve alınacak kararlar büyük bir merakla bekleniyor.

4 /9 BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK? TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

5 /9 Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak.

6 /9 BAKAN IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7200’e düşürülmesine ilişkin Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız" dedi.

7 /9 Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

8 /9 BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK? Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları netleşmemiş olsa da kapsamı, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnafı kapsayacak. Ancak büyük işletme sahipleri bu yasal düzenlemeden faydalanamayacak.