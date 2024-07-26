Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alındı. Bakanlıkta, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Erkan Tarhan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Betül Kiminsu, Ebru Akyol Zor ve Başmüfettiş Bora Dündar, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Abdulsamet Taş, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Seven ve Elçin Şimşek Öncü, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Emir Erkmen ve Vildan Satık,