Bakanlıktan çiftçilere müjde: Yüzde 75 hibeli akıllı teknoloji desteği geliyor

'UYDU İŞLEMLERİYLE ÜRÜN SINIF HARİTASI ORTAYA ÇIKIYOR'





Kocaman, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerinin ön plana çıktığını belirtti ve uydu görüntüleriyle yapılan işlemlerden bahsetti. Kocaman, "Bu uydu işlemleri sayesinde ürün sınıf haritasının ortaya çıkıyor. Yani insan gözünün gördüğünden farklı ve bunlar arazi örtüsünün ve ürün deseninin tespitini sağlıyor. Ya, bunlar hani çiftçi beyanlarının kontrolünde yardımcı olacak stratejik planlamanızda, planlı üretimde, sözleşmeli üretimde, hepsinde yapılacak işlemleri yapıyor.





Aynı şekilde su kütlelerinin, ormanların güncel durumu, orman yangınlarında da benzer şekilde kullanımı söz konusu. Dolayısıyla, hedef olan teknoloji, önemli kısmı bu, tarım indisi, normalize edilmiş farklı bitki örtüsü, bitkinin klorofil miktarı üzerinden hesap yapılıyor. Benzer şekilde bunların kullanılarak bir çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekli. Tabii, bu uydu görüntüleri de tek bir an değil, tüm bir yıl boyunca farklı farklı görüntülerin hepsinin kullanımıyla bir resim ortaya çıkarıyor bize. Dolayısıyla, farklı zamanlar içerisinde tespit etmemiz lazım. Bu çalışmalara örnek verirsek de bunlardan bir tanesi kanun değişikliğiyle işlenmeyen arazilerin kiralanması hususu söz konusu. Geçen yıl ilk yılıydı bu uygulamanın ve biz tespitlerimizi makine öğrenmesiyle yaptık" değerlendirmesinde bulundu.