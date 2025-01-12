13 OCAK’TA OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz 13 Ocak Pazartesi günüyle ilgili "okullarda tatil" açıklaması yapılmadı. Buna göre; 13 Ocak Pazartesi günü ile ilgili Valiliklerden henüz bir tatil açıklaması söz konusu olmadığından dolayı 13 Ocak Pazartesi günü okullar açılacak. Kar ve sağanak yağışı olan illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamalar valiliklerce yapılmakta. Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Yalova’da okullar tatil oldu mu?