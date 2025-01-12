"Balıkesir, Çanakkale, Bursa Yalova’da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Valilikler tarafından birçok ilde okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Peki, Balıkesir, Çanakkale, Yalova’da okullar tatil mi? 13 Ocak Bursa'da okullar tatil olacak mı? 13 Ocak Pazartesi okullar tatil mi Hangi illerde kar tatili var?
"Balıkesir, Çanakkale, Yalova’da okullar tatil mi? 13 Ocak Bursa'da okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'yi etkisi altına alan kar ve sağanak yağışının ardından kar tatili haberleri de gelmeye başladı. 13 Ocak 2025 Pazartesi okullar tatil mi Hangi illerde kar tatili var? İşte konu hakkında detaylar...
13 OCAK’TA OKUL VAR MI, TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz 13 Ocak Pazartesi günüyle ilgili "okullarda tatil" açıklaması yapılmadı. Buna göre; 13 Ocak Pazartesi günü ile ilgili Valiliklerden henüz bir tatil açıklaması söz konusu olmadığından dolayı 13 Ocak Pazartesi günü okullar açılacak. Kar ve sağanak yağışı olan illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamalar valiliklerce yapılmakta. Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Yalova’da okullar tatil oldu mu?
BALIKESİR, ÇANAKKALE, YALOVA VE BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Yalova’da okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara yenişafak.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği;
Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Hakkari çevrelerinde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi gününe 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı yapılan iller arasında; Aydın, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Muğla, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ bulunuyor.