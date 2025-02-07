Bankalar birçok işlem kaleminde fiyat güncellemesine gitti. 1 Şubat itibarıyla kart aidatları, yenileme ücretleri, nakit avans ve kartla fatura ödeme gibi pek çok kalemde ücret ve komisyonlar güncellendi. Peki banka işlem ücretleri ne kadar oldu?
Bankalar, müşterilerine sundukları çeşitli hizmetlerin karşılığında ücret talep etmektedir. Bu ücretler, özellikle kredi kartı aidatları, para transferi işlemleri, ATM'den para çekme masrafları ve ekspertiz ücretleri gibi çeşitli kalemlerde uygulanmaktadır. Bankalar, sundukları hizmetler karşılığında belirli oranlarda ücret alırken, bu masrafların her yıl tüketici enflasyonu (TÜFE) doğrultusunda arttığı biliniyor.
FAST ücretleri ne kadar oldu?
7/24 para transferi sağlayan FAST sisteminde günlük transfer limiti 100 bin TL’ye yükseltildi. Ancak, bu hizmetin ücretlendirmesi de değişti. Ekonomim'de yer alan habere göre, FAST ücreti vergiler dahil 6.39 TL oldu. Mobil bankacılıktan yapılan 20 bin TL’lik bir FAST işleminde 12.80 TL alınırken, ATM’den yapıldığında 44.68 TL, şubeden yapıldığında ise 64 TL tahsil ediliyor.
Mobil, ATM ve şube i̇şlem ücretleri
İşlem yapılan platforma göre banka masraflarında büyük farklar bulunuyor.
FAST Ücretleri (Mobil/İnternet Bankacılığı)
1 - 6.300 TL arası: 6.39 TL
6.300 - 304.800 TL arası: 12.80 TL
EFT Ücretleri (Mobil/İnternet Bankacılığı)
304.801 TL ve üstü: 159.97 TL
ATM Üzerinden EFT Gönderimi
1 - 6.300 TL arası: 22.33 TL
6.300 - 304.800 TL arası: 44.68 TL
304.801 TL ve üstü: 319.95 TL
Şube ve Çağrı Merkezi Üzerinden Havale
1 - 6.300 TL arası: 31.98 TL
6.300 - 304.800 TL arası: 63.99 TL
304.801 TL ve üstü: 639.90 TL
Kredi kartı aidatları ne kadar oldu?
Kredi kartı aidatları, kullanıcıların en fazla şikayet ettiği bankacılık ücretleri arasında yer alıyor. Standart kredi kartları için aidatlar 600 TL’den başlıyor ve 1.200 TL’yi aşabiliyor. Ek kartlardan 250 - 300 TL arasında aidat tahsil ediliyor.
Kayıp veya çalıntı nedeniyle ilk iki kart yenilemesinde ücret alınmazken, üçüncü yenilemeden itibaren 80 - 150 TL arasında bir ücret kesiliyor.
Banka kartı yenileme ücreti ise yaklaşık 50 TL olarak belirlenmiş durumda.
Kamu bankalarında bu ücretlerin daha düşük tutulduğu belirtiliyor.
Kredi kartı aidatları ve kart yenileme ücreti ne kadar?
Kredi kartı aidatları, tüketicilerin bankalara en çok ödediği masraflardan biridir. Standart kartlarda bu aidatlar 600 liradan başlayıp 1.200 liraya kadar çıkabiliyor. Ek kartlar içinse 250-300 lira arasında ücret alınmaktadır.
Kart yenileme ücretleri de her yıl değişmektedir. Kayıp veya çalıntı nedeniyle kartın ilk iki yenilemesinde ücret alınmazken, üçüncü yenileme sonrası 80-150 lira arasında bir ücret talep edilebiliyor. Kamu bankalarında ise kart aidatları daha makul seviyelerde tutulmaktadır.