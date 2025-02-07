



FAST ücretleri ne kadar oldu?

7/24 para transferi sağlayan FAST sisteminde günlük transfer limiti 100 bin TL’ye yükseltildi. Ancak, bu hizmetin ücretlendirmesi de değişti. Ekonomim'de yer alan habere göre, FAST ücreti vergiler dahil 6.39 TL oldu. Mobil bankacılıktan yapılan 20 bin TL’lik bir FAST işleminde 12.80 TL alınırken, ATM’den yapıldığında 44.68 TL, şubeden yapıldığında ise 64 TL tahsil ediliyor.



