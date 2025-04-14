Bankalar jet hızıyla açıklama yaptı! ATM'lerde yeni dönem başladı, para çekme limitleri artık...

Kurban Bayramı öncesi nakit talebindeki artış bankaları harekete geçirdi. Birçok özel banka, ATM’den ücretsiz para çekme limitini yukarıya çekerken, kamu bankalarının da benzer bir düzenlemeye gitmesi bekleniyor. Bayram öncesi vatandaşın cebini rahatlatacak bu adım, bankacılık işlemlerinde yeni dönemin sinyallerini veriyor.
Kurban Bayramı öncesi nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte bankalar ATM işlem limitlerini yeniden düzenlemeye başladı. Özel bankalar ücretsiz para çekme limitlerini yukarı çekerken, kamu bankalarının da benzer adımları kısa sürede devreye alması bekleniyor. Bayram alışverişleri ve harcamaları öncesinde yapılan bu hamle, vatandaşın elini rahatlatmayı hedefliyor.
NAKİT İHTİYACI ARTTI, BANKALAR HAREKETE GEÇTİ
Alışverişlerin büyük çoğunluğu kartlar üzerinden gerçekleştirilse de, Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların nakit talebi artış gösterdi. 6 Haziran’da başlayacak bayram öncesinde, özellikle kurbanlık alımları için nakit ihtiyacı bankacılık sektörünü harekete geçirdi.
Bu doğrultuda bazı bankalar, ATM’lerden yapılan ücretsiz para çekme limitlerini güncelleyerek hazırlıklara başladı. İş Bankası, DenizBank ve Akbank gibi önde gelen özel bankalar, müşterilerinin artan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla limitlerini yukarı yönlü revize etti. Bu adımların kısa sürede tüm bankalara yayılması bekleniyor.
ATM’LERDE YENİ LİMİTLER DEVREYE ALINDI
Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan İş Bankası, uzun süredir 10 bin TL olarak uyguladığı günlük ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL’ye yükseltti. Bankanın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Segment ayrımı olmaksızın tüm müşterilerimiz, kartlı ya da kartsız (QR / Bluetooth) yöntemlerle 20.000 TL’ye kadar ücretsiz, 20.000 – 30.000 TL arası ise ücretli olarak nakit çekimi gerçekleştirebilir." ifadelerine yer verildi.
Bir diğer özel banka olan DenizBank da daha önce 7.500 TL olan ücretsiz çekim limitini 10 bin TL seviyesine çıkardı. Bu hamleyle birlikte, özellikle bayram döneminde artacak nakit taleplerine karşı daha hazırlıklı olunması hedefleniyor.
KAMU BANKALARINDAN GÜNCELLEME BEKLENİYOR
Kamu bankaları arasında VakıfBank, 20 bin TL’lik günlük para çekme limitiyle dikkat çekerken, Ziraat Bankası ve Halkbank’ta bu limit hala 10 bin TL seviyesinde bulunuyor. Ancak özel bankaların attığı adımlar sonrası, kamu bankalarının da benzer güncellemeleri kısa süre içinde uygulamaya koyması bekleniyor.
ATM PARA ÇEKME LİMİTLERİ NE KADAR?
Bankaların ATM'lerden yapılacak ücretsiz para çekme işlemleri için belirlediği günlük limitler şu şekilde:
Yapı Kredi: 10 bin TL
Akbank: 10 bin TL
Denizbank: 10 bin TL
Türkiye İş Bankası: 20 bin TL
Vakıfbank: 20 bin TL
Ziraat Bankası: 10 bin TL
Halkbank: 10 bin TL
Garanti BBVA: 10 bin TL
ING Bank: 10 bin TL
Fibabanka: 15 bin TL
Enpara: 10 bin TL