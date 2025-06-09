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Bankalar yarın açıklacak mı? 10 Haziran Salı bankalar açık mı, kapalı mı?

Bankalar yarın açıklacak mı? 10 Haziran Salı bankalar açık mı, kapalı mı?

11:119/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bankalar ne zaman açılacak? Salı günü bankalar açık mı kapalı mı?

Bugün (9 Haziran 2025 Pazartesi) Kurban Bayramı'nın son günü ve resmi tatil olması sebebiyle bankalar kapalıdır. Bankalar ne zaman açılacak sorusu, Kurban Bayramı sonuna gelinirken gündemdeki yerini aldı. Peki, yarın bankalar açılacak mı? Salı günü bankalar açık mı, kapalı mı, EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar...

Para yatırmak, para çekmek, havale ve EFT yapmak isteyenler ile bankalarda farklı işlemi bulunan vatandaşlar bankalar ne zaman açılacak, 10 Haziran Salı günü bankalar çalışacak mı? sorusuna yanıt arıyor.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Kurban Bayramı, resmi tatil kapsamında olduğu için bankalar kapalı oluyor. Yani bayram tatili boyunca kamu ve özel bankalar hizmet vermiyor.

Bankalar, 9 Haziran Pazartesi günü Kurban Bayramı resmi tatili dolayısıyla kapalı olacak.

10 Haziran Salı Bankalar yarın açık olacak mı?

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. Bayram tatili, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran 2025 tarihinde dönülecek. Buna göre bankalar da 10 Haziran Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT’ler hesaba aktarılır. Kurban Bayramı sona erdikten sonra 10 Haziran Salı günü saat 09.00’dan sonra EFT’ler hesaplara aktarılacak.

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