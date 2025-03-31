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Bankalar ne zaman açılacak? Bankalara bayram tatili kaç gün?

Bankalar ne zaman açılacak? Bankalara bayram tatili kaç gün?

09:0231/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Banka çalışma günleri</p>
Banka çalışma günleri

Ramazan Bayramı dolayısıyla bankalar kapalı olacak. Kamuda bayram tatili 9 gün olurken, özel sektör çalışanları için bayram tatili 29 Mart öğleden sonra başladı. Vatadaşlar bankalar Çarşamba günü açık mı, banka şubeleri ne zaman çalışmaya başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki EFT ve Havale yapılıyor mu? İşte, bankaların çalışma saatleri 2025…

Ramazan Bayramı dolasıyla “bankalar açık mı, ne zaman açılacak?" sorusu, banka şubelerinde işlemi olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bayramın Pazar günü idrak edilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından kamu ve özel banka şubelerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki bankalar ne zaman açılacak? Çarşamba günü bankalar açılacak mı?

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bankaların çalışma saatleri, 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla normale dönecek.

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma

Kurban Bayramı 3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

VakıfBank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri sabah 09.00'da açılıyor, öğle arasına kadar 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA müşterileri, şubelerden 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet alabilir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

#Bankalar
#bayram tatili
#banka çalışma saatleri

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