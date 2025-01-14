BAŞARILI, BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ 2025! Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri

Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek dönem daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.

Planlı ve düzenli çalıştığın için bu dönemin mükafatını karnende görüyorsun. Arkadaşlarınla ve ailenle güzel bir yarıyıl tatili geçirmeni temenni ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.