ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ 2025! Karne günü deftere ne yazılır? Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise...

Sömestr tatili öncesinde milyonlarca öğrenci karnelerini almak için gün sayıyor. Karnelerde yer alan öğretmen görüşleri, öğrencilerin bir dönem boyunca sergiledikleri akademik ve davranışsal performansların özeti niteliğini taşıyor. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere yönelik hazırlanan bu değerlendirme notları, hem öğrencilerin başarılarını pekiştirmek hem de motivasyonlarını artırmak açısından önem taşıyor. Ayrıca, derslerde zorluk yaşayan öğrenciler için yapıcı eleştiriler ve yönlendirmeler de bu görüşlere dahil ediliyor.
2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, karnelere yazılacak öğretmen görüşleri hem öğrenciler hem de aileler için büyük önem taşıyor. Takdir, Teşekkür ve Onur belgesi alacak öğrenciler için tebrik edici ifadeler hazırlanırken, daha az başarılı öğrenciler için ise motive edici sözler tercih ediliyor.
ÖĞRETMEN ÖRNEK KARNE GÖRÜŞ SÖZLERİ
Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."
Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.
Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller canım öğrencim.
Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.
Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek dönem daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.
Planlı ve düzenli çalıştığın için bu dönemin mükafatını karnende görüyorsun. Arkadaşlarınla ve ailenle güzel bir yarıyıl tatili geçirmeni temenni ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.
Son derece başarılı geçen birinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…
Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.
Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.
Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.
Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. İyi tatiller…
Başarı için plan yapmıyorsanız o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Seni planlı ve disiplinli çalışmalarından ötürü kutlarım.
Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. Önümüzdeki dönem senden daha iyisini bekliyorum