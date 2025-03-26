Bayram öncesi yatacak maaşlar: Emekli, memur, evde bakım, 65 yaş, işsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, emekli maaşları, memur maaşları, bayram ikramiyeleri ve sosyal yardım ödemelerinin erken yatırılıp yatırılmayacağı, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bayram öncesinde maaşlarını ve ikramiyelerini almak isteyen vatandaşlar, hükümetten yapılacak açıklamalara kilitlenmiş durumda. Bu yıl, özellikle emekliler için bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği ve erken maaş ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

1 /7 İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ERKEN YATACAK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı öncesinde işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlara müjdeyi verdi. Bakan, ödemelerin normal takvimden daha erken bir tarihte, 28 Mart'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bayram öncesi yapılan bu erken ödeme, vatandaşların mali açıdan rahatlaması amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

2 /7 YARIM ÇALIŞMA VE ÜCRET GARANTİ FONU ÖDEMELERİ DE YAPILACAK 28 Mart'ta, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği dışında, yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu kapsamında yapılacak ödemeler de hesaplara yatırılacak. Böylece, bu ödemelerden yararlanan tüm hak sahipleri, bayram öncesi gerekli ödemelerini almış olacak.

3 /7 MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ERKEN YATACAK MI? Ramazan Bayramı yaklaşırken, memurlar maaş ödemelerinin erkene çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Her ayın 15'inde ödenen memur maaşları, bayram dönemlerinde bazen öne çekilerek ödenebiliyor. Ancak, şu ana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maaş ödemelerinin öne çekileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

4 /7 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ERKEN YATACAK Emekli Sandığı kapsamında maaş alan memurlar, bayram ikramiyeleri ile birlikte maaşlarını erken alacaklar. İkramiyeler 27 Mart'ta Bağ-Kur emeklilerine, 28 Mart'ta ise Emekli Sandığı emeklilerine yatırılacak. Bu düzenleme ile birlikte memur emeklileri, maaşlarını ve bayram ikramiyelerini erken almış olacak.

5 /7 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ ÖDEMELERİ ZAMANI SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri maaşlarını 25 ile 28 Mart arasında alıyor. Bu gruptaki emeklilerin maaş ödemelerinin mevcut takvime göre zamanında yapılması bekleniyor. Şu ana kadar ödeme tarihlerinin değişeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

6 /7 EVDE BAKIM VE 65 YAŞ AYLIĞI ÖDEMELERİ ERKEN YATACAK MI? Evde bakım ve 65 yaş aylığı ödemelerinin erken ödenip ödenmeyeceği ile ilgili şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Bu konuda detaylar ilerleyen günlerde duyurulacak.