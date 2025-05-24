Bayram tatili 9 gün olacak mı, haftasonu ile birleşti mi? 9 günlük bayram tatili Kabine Toplantısı'nda görüşülecek mi?

2025 yılı Kurban Bayramı için beklenen tatil süresi netleşti. Resmi açıklamayla birlikte milyonların merakla beklediği "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusu da yanıt buldu. Bu yıl bayram tatilinin 9 güne çıkarılmayacağı duyuruldu. Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü yarım gün resmi tatille başlayacak olan bayram, 6-7-8 ve 9 Haziran tarihlerinde kutlanacak. Böylece kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün sürecek. Uzun tatil umudu taşıyanlar için bu karar hayal kırıklığı yaratsa da, resmi takvime göre kamu kurumlarında mesai 10 Haziran Salı günü yeniden başlayacak. Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise işveren politikalarına göre değişiklik gösterebilecek.

1 /4 2025 Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklenen resmi açıklama geldi. Milyonlarca çalışanın ve öğrencinin merakla takip ettiği bayram tatilinin süresi bu yıl 9 gün olmayacak. Bayramın arefe günü 5 Haziran Perşembe’ye denk gelirken, kamu çalışanları için tatil öğleden sonra başlayacak. 6-9 Haziran tarihleri arasında devam edecek bayram tatili, toplamda 4,5 gün sürecek. Uzun tatil beklentisine karşın, 2-3-4 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alınmamasıyla birlikte resmi tatil süresi sınırlı kaldı. Kamu çalışanları ve öğrenciler için normal mesai ve eğitim düzeni 10 Haziran Salı günü yeniden başlayacak.

2 /4 Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra kamu çalışanları idari izinli sayılacak. 4 günlük bayram izninin ardından 10 Haziran Salı günü normal mesaiye başlanacak.

3 /4 NORMAL MESAİ 10 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanları izinli sayılacak.