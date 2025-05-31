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Bayram tatili 9 güne çıkacak mı, uzayacak mı? Kabine Toplantısı gündeminde bayram tatili var mı?

Bayram tatili 9 güne çıkacak mı, uzayacak mı? Kabine Toplantısı gündeminde bayram tatili var mı?

09:3531/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kabine Toplantısı için geri sayım sürerken, yeni tarih konusunda kamuoyundaki beklenti artıyor. En son 12 Mayıs’ta toplanan Kabine’nin bu hafta başında yeniden bir araya gelmesi bekleniyordu ancak AK Parti MKYK gündemi nedeniyle toplantı ileri bir tarihe ertelendi. Gözler şimdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak yeni toplantının ne zaman gerçekleştirileceğine çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bir sonraki toplantısı için yeni tarih merakla bekleniyor. 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen son toplantının ardından kritik gündem maddelerinin ele alınacağı yeni buluşmanın bu hafta gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak AK Parti MKYK toplantısı nedeniyle Kabine takviminde değişiklik yaşandı. Kararların alınacağı bir sonraki toplantının tarihi, kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmadı. Son toplantısını 12 Mayıs tarihinde gerçekleştiren Kabine'nin yeni toplantı tarihi henüz duyurulmadı.

Hafta başında toplanması beklenen Kabine, Ak Parti MKYK toplantısı gerçekleştirildiği için yapılmadı. Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili yeni bir bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Vatandaşların ve Turizm sektörünün beklentisi 2-3-4 Haziran tarihinin resmi tatil ilan edilip bayram tatili süresinin 9 güne çıkarılması yönünde.

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında 9 gün tatil beklentisinin önünü kapatmıştı. Kabine Toplantısı'nda kararın değişebileceğine yönelik beklentiler ise sürüyor.

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