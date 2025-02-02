BDDK'nın 2024 yılı verilerine göre, Türkiye'deki döviz mevduatlarının toplam mevduata oranının en yüksek olduğu illerin listesi açıklandı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir kaçıncı sırada? İşte illere göre döviz mevduatının en yüksek ve en düşük olduğu liste.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2024 yılı verilerine göre, Aksaray, Türkiye genelinde döviz mevduatlarının toplam mevduata oranının en yüksek olduğu şehir oldu.





Aksaray’ı, döviz mevduat oranlarıyla Bingöl ve Yozgat takip etti. En düşük mevduat oranlarına sahip şehirler ise Ardahan, Şanlıurfa ve Kars olarak belirlendi.