Bedeli askerlik yapanlar kıdem tazminatı alabilir mi? sorusu yargıtay kararı sonrası merak konusu oldu. İstanbul'da yaşanan ve bir satış danışmanının bedelli askerlik nedeniyle işverenle yaşadığı anlaşmazlığın yargıya taşınmasıyla sonuçlanan dava, bedelli askerlik yapan binlerce kişi için emsal teşkil edecek bir kararla sonuçlandı. Peki Bedelli askerlik yapanlar kıdem tazminatı alabilir mi? 21 günlük bedelli askerlik yapanlar kıdem tazminatı alır mı? İşte mahkemenin bedelli askerlik kıdem tazminatı kararı.
İstanbul'da bir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Gökhan A., bedelli askerlik yapmak için işinden istifa etti. v askerlik dönüşü kıdem tazminatını talep eden Gökhan A.'nın bu talebi, işveren tarafından "iş kaybı olmayacağı ve 21 gün ücretsiz izinli sayılabileceği" gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Gökhan A., avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.
Yerel mahkeme, işvereni haklı bularak "bedelli askerlikte iş kaybı olmayacağı ve ücretsiz izinli sayılabileceği" gerekçesiyle davayı reddetti. Ancak Gökhan A.'nın avukatının itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak emsal bir karara imza attı. İstinaf Mahkemesi, bedelli askerliğin de muvazzaf askerlik hizmeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Kararda, işçinin muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek için işinden ayrılmak zorunda olduğu ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemede işçinin ücretsiz izinli sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle İstinaf Mahkemesi, Gökhan A.'nın kıdem tazminatına hak kazandığına karar verdi.
Bedeli askerliğe gidecekler kıdem tazminatı alabilir mi?
Bu karar, bedelli askerlik yapan ve işlerinden ayrılmak zorunda kalan binlerce işçi için emsal teşkil ediyor. Kararla birlikte, bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı olduğu netleşmiş oldu. Daha önce bu konuda farklı yorumlar ve uygulamalar bulunuyordu. İstinaf Mahkemesi'nin bu kararı, benzer durumda olan işçiler için önemli bir hukuki dayanak oluşturacak.
Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Milli Savunma Bakanlığı, 2025'in ilk 6 ayı için uygulanacak olan bedelli askerlik ücretini 243 bin lira olarak duyurdu.