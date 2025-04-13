



Bedeli askerliğe gidecekler kıdem tazminatı alabilir mi?

Bu karar, bedelli askerlik yapan ve işlerinden ayrılmak zorunda kalan binlerce işçi için emsal teşkil ediyor. Kararla birlikte, bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı olduğu netleşmiş oldu. Daha önce bu konuda farklı yorumlar ve uygulamalar bulunuyordu. İstinaf Mahkemesi'nin bu kararı, benzer durumda olan işçiler için önemli bir hukuki dayanak oluşturacak.



