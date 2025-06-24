Bedelli askerlik başvuru işlemleri 2025: Bedelli askerlik ücretleri ne kadar? Ödemeler nasıl ve nereye yapılacak? MSB başvuru tarihlerini açıkladı

Bedelli askerlik başvuruları için geri sayım başladı. Askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak isteyenler için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ücretlere ilişkin tarihleri duyurdu. Başvuru yapacak adayların belirlenen tarihler arasında yeni bedelli askerlik ücretini ödeyerek işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nereden ve nasıl yapılacak? İşte konuyla ilgili tüm bilgiler.
2025 Bedelli askerlik uygulamasında tarihler belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik hizmetini gerçekleştirmek isteyen adaylara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik başvurusu yapacak kişilerin zamlı fiyatlar öncesinde mevcut bedel tutarı üzerinden müracaat edeceklerin 30 haziran 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiği açıklandı. İşte bedelli askerlik başvuruları hakkında merak edilenler.
2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Mevcutta 243.013,44 TL olan bedelli askerlik ücreti peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecek.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;
a. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,
b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan (bu tarih dâhil) istekli olanlar askerlik şubelerinden;
kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.
MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK UYARISI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."