Temmuz ayında uygulanacak bedelli askerlik ücreti zammı, askerlik görevini yerine getirecek adayların merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetine alternatif olarak sunulan bedelli askerlik, 1 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni zamlı ücretle tekrar gündeme geldi. Bu durum, bedelli askerlik yapmayı düşünen bireylerin güncel maliyetleri ve başvuru süreçlerini araştırmalarına neden oluyor. Peki, Temmuz 2025’te bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?