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Bedelli askerlik ne kadar 2025? MSB'den kritik uyarı geldi: Başvuru yapmak isteyenler için 30 Haziran son gün

Bedelli askerlik ne kadar 2025? MSB'den kritik uyarı geldi: Başvuru yapmak isteyenler için 30 Haziran son gün

16:0024/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücretinde 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bir artış yaşanacak. Mevcut ücretten faydalanmak isteyenlerin, 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması önemle duyurulur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular yeni tarife üzerinden değerlendirilecektir. Peki, Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak?

Temmuz ayında uygulanacak bedelli askerlik ücreti zammı, askerlik görevini yerine getirecek adayların merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetine alternatif olarak sunulan bedelli askerlik, 1 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni zamlı ücretle tekrar gündeme geldi. Bu durum, bedelli askerlik yapmayı düşünen bireylerin güncel maliyetleri ve başvuru süreçlerini araştırmalarına neden oluyor. Peki, Temmuz 2025’te bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceğini hatırlatarak, şöyle denildi:

"Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.

Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.

TEMMUZDA BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayı memur maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre şekillenecek. 2024 Temmuz zammında memur maaşlarına %19,31 artış yapılmış, bedelli askerlik ücreti ise 182.609 TL’den 217.871 TL’ye yükselmişti. 2025 için enflasyon beklentileri ve ekonomik göstergeler dikkate alındığında, uzmanlar memur maaş zammının %15-20 aralığında olabileceğini öngörüyor. Bu oran, bedelli askerlik ücretine şu şekilde yansıyabilir:

%15 Zam Senaryosu: Memur aylık katsayısı yaklaşık 1,164439’a yükselirse, bedelli askerlik ücreti 240.000 x 1,164439 = 279.465,36 TL olur.

%20 Zam Senaryosu: Katsayı 1,215067’ye çıkarsa, ücret 240.000 x 1,215067 = 291.616,08 TL seviyesine ulaşır.

Bu rakamlar, resmi açıklamalar yapılmadan önce yalnızca tahmini hesaplamalardır. Kesin ücret, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Temmuz 2025’te yayımlayacağı “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesiyle netleşecek.

ÖNCEKİ YILLARDA BEDELLİ ASKERLİK NE KADARDI?

İşte son yıllardaki bedelli askerlik ücretleri (Ocak-Temmuz dönemleri):

2019: 31.343 TL - 33.230 TL

2020: 35.054 TL - 37.070 TL

2021: 39.788 TL - 43.151 TL

2022: 56.506 TL - 80.064 TL

2023: 104.084 TL - 122.351 TL

2024: 182.609 TL - 217.871 TL

2025 (Ocak): 243.013 TL

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