Milyonların merakla beklediği asgari ücret dün akşam açıklandı. 22 bin 104 TL olarak açıklanan rakam bütün rakamlarda etkisini gösterdi. Bedelli askerlik ücretlerine de zam geldi. Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2025 yılında bedelli askerlik ücretini araştırıyor. Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2025 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

1 /3 Bedelli askerlik tutarı 2025 asgari ücretin açıklanmasının ardından belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını bildirdi. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2 /3 2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2025 bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı. 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanan bedelli askerlik ücreti, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla 6 aylık fark alınarak hesaplanacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 bedelli askerlik ücretini 3 Ocak Cuma gününden sonra duyurması bekleniyor.

