Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda askerlik yerleri açıklandı. 2024 yılı bedelli askerlik ücreti ile ilgili araştırmalar artarken adayların bir diğer merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler en çok bedelli askerlik ücretini öğrenmek istiyor. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç gün, şartları nelerdir?