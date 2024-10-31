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Bedelli askerlik ücreti 2024 belli oldu! Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL?

Bedelli askerlik ücreti 2024 belli oldu! Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL?

13:2931/10/2024, Thursday
Yeni Şafak
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MSB Askeralma Genel Müdürlüğü, 2024 Kasım celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara e-Devlet ve askerlik şubelerinden ulaşılabileceği bildirildi. Askerlik yerlerinin açıklanması ile bedelli askerlik ücretleri de tekrar gündem oldu. Bu yıl bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2024 haberimizde.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda askerlik yerleri açıklandı. 2024 yılı bedelli askerlik ücreti ile ilgili araştırmalar artarken adayların bir diğer merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler en çok bedelli askerlik ücretini öğrenmek istiyor. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç gün, şartları nelerdir? 

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?


Bedelli askerlik ücreti 01 Temmuz – 31 Aralık 2024 dönemi için Memur Aylık Katsayısına göre güncellenmişti. Buna göre bedelli ücreti 217.871,04 TL oldu.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?


Bedelli askerlik hizmetinden yararlananlar, 28 gün temel askerlik eğitimi alarak askerlik hizmetini tamamlayabilir.

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU


Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihlerine ilişkin bilgiler ise şöyle:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 14 Kasım 2024

Er (2’nci Grup): 12 Aralık 2024

Er (3’üncü Grup): 09 Ocak 2025






Bakanlığın açıklamasına şu ifadelere yer verildi:


"Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."


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