Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor. BeIN Sports ekranlarından ücretli üyelik ile canlı izlenebilecek dev derbi için artık dakikalar kaldı. Ligde şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan biri olan Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını beIN Sporst üzerinden canlı izlemek için sayfamızdaki bilgilere bakmanız yeterli. İşte derbi maçından son gelişmeler ve beINsports canlı izleme sayfası.