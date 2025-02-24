Süper Lig'in 25. haftası Galatasaray Fenerbahçe derbisine sahne olacak. BeinSports üzerinden canlı yayınlanacak maçı izlemek isteyen futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Ligde 63 puanla zirvede yer alan Galatasaray, saha avantajıyla üç puanı alarak şampiyonluk yolunda yoluna devam etmenin peşinde. Saat 20.00'da başlayacak heyecan dolu Galatasaray-Fenerbahçe (GS-FB) derbi maçı ücretli üyelik ile Dijitürk'ün beINSports1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor. BeIN Sports ekranlarından ücretli üyelik ile canlı izlenebilecek dev derbi için artık dakikalar kaldı. Ligde şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan biri olan Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını beIN Sporst üzerinden canlı izlemek için sayfamızdaki bilgilere bakmanız yeterli. İşte derbi maçından son gelişmeler ve beINsports canlı izleme sayfası.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BEINSPORTS CANLI İZLEME BİLGİLERİ
Galatasaray Fenerbahçe derbi mücadelesini beIN Sports'un maç satın alma yöntemi ile canlı olarak izlemek mümkün. beINSports'un resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, 24 Şubat 2025 tarihli Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesi bin 90 lira ücret karşılığında canlı izlenebilecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
SÜPER Lig'in 25'inci haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri açıklandı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler şöyle;
GALATASARAY: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen
FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Çağlar, Skriniar, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En - Nesyri
FENERBAHÇE DERBİ İÇİN STADA GELDİ
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de başlayacak mücadelede Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Fenerbahçe, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için RAMS Park'a hareket etti
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanacak derbi için Rams Park'a doğru yola çıktı. Tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, Sarı-kırmızılıları meşale ve tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.
Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yapan Sarı-kırmızılı takımı, taraftarlar meşale ve tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.