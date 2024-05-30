Beklenen ipucu geldi: EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Temmuz zammı için geri sayım başladı. Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ile memur maaşları, 6 aylık enflasyon verilerine göre güncellenecek. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranında yapılan artışlar, son dönemde refah payı ve seyyanen zamlarla daha da yükseliyor. Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alıyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Memurlar ne kadar enflasyon farkı alacak? İşte detaylar...