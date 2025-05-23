BEKLENTİ ANKETİ SON DAKİKA AÇIKLANDI: TÜİK TEFE TÜFE mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2025?

Türkiye ekonomisinin nabzını tutan önemli göstergelerden biri olan enflasyon oranları için gözler Mayıs ayı verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 enflasyon oranlarını 3 Haziran Salı günü kamuoyuna açıklayacak. Aylık fiyat değişimlerini yansıtan bu veriler, milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacağı maaş zammı ile birlikte kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecek. Piyasa katılımcılarının Merkez Bankası anketlerine yansıyan beklentileri doğrultusunda, Mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,3 ila 2,5 arasında olması öngörülüyor. Bu oran, yıl sonu enflasyon tahminlerinin de şekillenmesinde kritik rol oynayacak. Hem çalışanlar hem de iş dünyası için yol gösterici olan bu veriler, aynı zamanda ekonomik politikaların yönünü belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor. TÜİK’in açıklamasıyla birlikte, yılın ilk beş ayına dair enflasyon karnesi de netleşmiş olacak.