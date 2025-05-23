BEKLENTİ ANKETİ SON DAKİKA AÇIKLANDI: TÜİK TEFE TÜFE mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2025?

Ekonomi gündeminde kritik bir yere sahip olan Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Tüketici fiyatlarında son aylarda gözlenen artış ivmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve piyasa aktörlerinin Mayıs ayına ilişkin tahminlerini de yukarı yönlü etkiledi. TCMB’nin paylaştığı son beklenti anketi, enflasyonda aylık bazda %2’nin üzerinde bir artış öngörüyor. TÜİK'in 3 Haziran 2025 Salı günü açıklayacağı resmi enflasyon verileri, sadece fiyat istikrarı açısından değil; aynı zamanda Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamları ile kira artış oranları gibi birçok alanda belirleyici olacak. Ekonomistler, yılın ilk yarısında biriken zam potansiyelini dikkatle analiz ederken, tüketiciler ise artan yaşam maliyetleri karşısında fiyatlardaki eğilimin nereye evrileceğini merak ediyor. Mayıs ayı verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon tablosu netleşecek; bu tablo, Temmuz zamları öncesi en güçlü ipuçlarını sunacak. Gözler şimdi TÜİK’in açıklamasına çevrilmiş durumda.
Türkiye ekonomisinin nabzını tutan önemli göstergelerden biri olan enflasyon oranları için gözler Mayıs ayı verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 enflasyon oranlarını 3 Haziran Salı günü kamuoyuna açıklayacak. Aylık fiyat değişimlerini yansıtan bu veriler, milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacağı maaş zammı ile birlikte kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecek. Piyasa katılımcılarının Merkez Bankası anketlerine yansıyan beklentileri doğrultusunda, Mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,3 ila 2,5 arasında olması öngörülüyor. Bu oran, yıl sonu enflasyon tahminlerinin de şekillenmesinde kritik rol oynayacak. Hem çalışanlar hem de iş dünyası için yol gösterici olan bu veriler, aynı zamanda ekonomik politikaların yönünü belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor. TÜİK’in açıklamasıyla birlikte, yılın ilk beş ayına dair enflasyon karnesi de netleşmiş olacak.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMNAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,20 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,36'ya çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,98'den 30,35'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,56'dan 25,06'ya düşerken, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,69'dan 17,77'ye çıktı.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşmiştir.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ
2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,58 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,65 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 31,59 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ
2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,82 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 32,45 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,90 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 37,04‘ünün beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.