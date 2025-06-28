Benfica ve Chelsea arasında oynanacak heyecan dolu FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 turu maçı, bugün oynanacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma terlettiği Portekiz ekibi ile İngiltere Premier Lig devi Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadelede Slavko Vincic düdük çalacak. Peki Benfica - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçta Orkun Kökçü oynayacak mı? Benfica - Chelsea Maçının Muhtemel İlk 11'leri:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadeleye sahne oluyor. Avrupa futbolunun köklü ve başarılı kulüplerinden Benfica ile İngiliz futbolunun son yıllardaki yükselen gücü ve Avrupa şampiyonu Chelsea, bu prestijli turnuvada karşı karşıya geliyor. Küresel futbol arenasında kozlarını paylaşacak bu iki dev ekip, taraftarlarına unutulmaz bir futbol şöleni sunmaya hazırlanıyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek olan Benfica - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda gösterilecek?
Benfica - Chelsea FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı ne zaman?
Benfica - Chelsea maçı, 28 Haziran 2025 tarihinde oynanacak.
Benfica - Chelsea FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı saat kaçta?
Benfica - Chelsea karşılaşması saat 23.00'de başlayacak.
Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda?
Benfica - Chelsea maçı, TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.
Benfica - Chelsea Maçının Muhtemel İlk 11'leri:
Benfica’nın kadrosunda yer alan milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu’nun Chelsea karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.
Benfica - Chelsea maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler
Benfica: Trubin, Aursnes, Silva, Otamendi, Carreeras, Barreiro, Orkun Kökçü, Di Maria, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis.
Chelsea: Jörgensen, Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Palmer, Neto, Delap.