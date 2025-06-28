FIFA Kulüpler Dünya Kupası, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadeleye sahne oluyor. Avrupa futbolunun köklü ve başarılı kulüplerinden Benfica ile İngiliz futbolunun son yıllardaki yükselen gücü ve Avrupa şampiyonu Chelsea, bu prestijli turnuvada karşı karşıya geliyor. Küresel futbol arenasında kozlarını paylaşacak bu iki dev ekip, taraftarlarına unutulmaz bir futbol şöleni sunmaya hazırlanıyor.