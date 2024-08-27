Besni TOKİ deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Adıyaman’da kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğimi ve ona minnet duygumun olduğunu söylemek istiyorum. Depremde bizi yalnız bırakmadı, kaybettiğimiz evlerimizi bize yeniden inşa ederek teslim ettiler. Çok zorlu bir süreçti. Bunu da en iyi şekilde devlet ve millet olarak atlattık."