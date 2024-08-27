Besni TOKİ deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Adıyaman’da kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor

Besni TOKİ konutları, depremzedeler için inşa edilen özel projeler arasında yer alıyor. TOKİ Besni Afad evleri, depremden etkilenen vatandaşlara güvenli bir yuva sunmak amacıyla hayata geçirildi. Bu konutların anahtar teslim tarihi, hak sahipleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, Besni'deki TOKİ deprem konutları teslim tarihi hak sahipleri için büyük önem taşıyor. Peki kalıcı deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.
Depremlerin ardından yapılan çalışmalarda bin 872 hak sahibinin belirlendiği ilçede yapımına başlanan deprem konutlarından 235'inin inşaatı tamamlandı. Kura çekimleri gerçekleştirilen konutlardan 107'si ise depremzede hak sahibine teslim edildi.
Diğer projelerin de tamamlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğü şantiyeler, dronla görüntülendi.
Anahtarını teslim alan hak sahiplerinden Mustafa Güler, gazetecilere, depremlerde evinin ağır hasar alarak yıkıldığını aktardı.
Kısa süre içerisinde yeni evlerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getiren Güler, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğimi ve ona minnet duygumun olduğunu söylemek istiyorum. Depremde bizi yalnız bırakmadı, kaybettiğimiz evlerimizi bize yeniden inşa ederek teslim ettiler. Çok zorlu bir süreçti. Bunu da en iyi şekilde devlet ve millet olarak atlattık."
Kısa sürede evinde yeni yaşamına başlayacağını ifade eden Güler, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anahtarlarımızı teslim aldık, kısa süre içerisinde taşınacağız. Biraz temizlik işlerimiz var. Onları da tamamlayınca yeni hayata başlayacağız." diye konuştu.