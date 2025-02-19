İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağışı başladı. Anadolu yakasında ise yağış Beykoz'da etkisini gösteriyor. Beykoz'da etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. Beyoğlu'nda yarın 20 Şubat Perşembe günü okullar tatil olacak mı? Beyoğlu için valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılı bilgiler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu Yakası'nda da Beykoz'da görüntülendi. Öğlen saatlerinde başlayan yağışın giderek etkisini arttırması bekleniyor.
BEYOĞLU'NDA OKULLAR TATİL Mİ?
Beyoğlu'nda bugün 19 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edilmedi.
BEYOĞLU'NDA YARIN (20 ŞUBAT) OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul Valiliği tarafından Beyoğlu'nda okulların tatil edildiğine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilkişkin resmi kaynaklar takip edilerek içeriğimiz güncellenecektir.
YAĞIŞLAR ANADOLU YAKASINDA YOĞUN OLACAK!
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı pazar gününe kadar sürecek. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında etkisini daha fazla gösterecek. Buzlanmanın oldukça fazla olacağı bu dört gün boyunca vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz.
Cuma günü de İstanbul'da okulların tatil edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.
Hava trafiği devam ediyor
Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı sonrası iptal olan seferler dışında hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.
Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.
Yağışın etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu artmaya başladı.
İSTANBUL'DA İL GENELİNDE OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Okullarla ilgili olarak tüm gözler Vali Gül'de! İstanbul'da şehrin genelinde olmasa bile ilçe ilçe bir tatil haberi bugün gelebilir. 20-21 Şubat yani Perşembe ve Cuma günleri birçok iş yeri evden çalışma modeline geçiş yaptı. Yarın ve Cuma günü İstanbul'da okullar tatil olabilir.