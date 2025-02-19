İSTANBUL'DA İL GENELİNDE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Okullarla ilgili olarak tüm gözler Vali Gül'de! İstanbul'da şehrin genelinde olmasa bile ilçe ilçe bir tatil haberi bugün gelebilir. 20-21 Şubat yani Perşembe ve Cuma günleri birçok iş yeri evden çalışma modeline geçiş yaptı. Yarın ve Cuma günü İstanbul'da okullar tatil olabilir.