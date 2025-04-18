BİLSEM bireysel değerlendirmeler ne zaman sona erecek?

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başladı. Güncellenen takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirmeleri 27 Haziran 2025'e kadar devam edecek.