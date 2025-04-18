2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi" güncellendi. 14 Nisan itibariyle başlayan Bilsem bireysel değerlendirme süreci 27 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 BİLSEM takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri, bireysel değerlendirme sürecinde takvim işliyor. BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bireysel değerlendirmeye hak kazanan adaylar belli oldu. Böylelikle de bireysel değerlendirme süreci başlamış oldu. Peki BİLSEM bireysel değerlendirmeler ne zaman sona erecek? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM bireysel değerlendirmeler ne zaman sona erecek?
Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başladı. Güncellenen takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirmeleri 27 Haziran 2025'e kadar devam edecek.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isim listesi 4 Temmuz’da açıklanacak. Öğrenciler, bireysel değerlendirme sonuçlarını MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilirler.
BİLSEM 2025 TAKVİMİ
4 Temmuz 2025 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi,
7-11 Temmuz 2025 Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması,
14-25 Temmuz 2025 Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi,
28 Temmuz-29 Ağustos 2025 BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.