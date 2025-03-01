Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2025 öğrenci alımı kapsamında ön değerlendirme süreci tamamlandı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında değerlendirmeye alındı. Daha önce 28 Şubat 2025'te açıklanması beklenen sonuçlar, bazı illerde hava koşulları nedeniyle ertelendi. Peki BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? e-okul Bilsem sınav sonuçları

1 /6 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci alımı kapsamında düzenlenen ön değerlendirme uygulamaları, toplamda 6 oturumda ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen öğrenciler, bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanacak. İşte, 2025 BİLSEM sınav takvimi ve merak edilen detaylar...

2 /6 BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BİLSEM tarafından 23 Şubat tarihinde tamamlanan ön değerlendirme işlemlerinin sonuçları, 28 Şubat'ta meb.gov.tr adresinden açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi.

3 /6 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, "BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat'ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart'a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat'ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart'ta paylaşılacak" dedi.

4 /6 SONUÇLAR NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR? BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçları, takvimde belirtilen tarihlerde MEB'in resmi internet sitesi olan https://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

5 /6 BİLSEM TAKVİMİ GÜNCELLENDİ BİLSEM'in takvimi güncellenmiştir. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecektir. İtirazlar, 17-21 Mart tarihleri arasında değerlendirilecektir. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen gerekli puanları geçen öğrenciler, yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacaktır.