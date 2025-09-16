BİM 16 Eylül Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak? İşte haftanın indirimli ürünleri listesi

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. BİM 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı gününe özel çamaşır suyu, ruj, dudak parlatıcı, makine tuzu, kağıt havlu, deterjan indirimde yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler 16 Eylül 2025
BİM mağazalarının merakla beklenen 16 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronik, ev eşyası, mutfak gereçleri, cam ürünler, ev tekstili, oyuncak, kırtasiye ve okul malzemeleri bu hafta uygun fiyatlarla satışta olacak.