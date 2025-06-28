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BİM 2 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLERİ: Mutfak masa takımı ve daha fazlası raflarda

BİM 2 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLERİ: Mutfak masa takımı ve daha fazlası raflarda

14:1128/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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BİM marketleri 2 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla yeni aktüel ürünlerle raflarını yeniliyor. Haftalık indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için hazırlanan katalogda bu kez mutfaklara şıklık katacak masa takımı ön plana çıkıyor.

Kaliteli malzeme ve modern tasarımıyla dikkat çeken mutfak masa takımı, sınırlı sayıda satışa sunulacak. Hem dar alanlara hem de geniş mutfaklara uygun boyutları sayesinde her eve hitap ediyor. Uygun fiyatlı ve uzun ömürlü yapısıyla kullanıcıların beğenisini toplaması bekleniyor.

Bu haftanın sürpriz ürünlerinden biri ise özellikle gençlerin ilgisini çekecek olan Gokart aracı. Eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için raflarda yerini alacak olan bu ürün, katalogda dikkat çeken bir diğer seçenek.


Tereyağı İçim 750 g 279 TL

Sek Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL

Orman Meyveli Kefir Altınkılıç L 59,50 TL

Tuvalet Kağıdı Ritmo 179 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı Peros 5 L 179 TL

Kavrulmuş Badem Keyifçe 300 g 149 TL

Vanilya Aromalı Gofret Oslo 900 g 79 TL

KLS Ayarlanabilir Koltuk Sehpası 459 TL

Yemek Masası Takımı 17.000 TL

#BİM aktüel ürünleri
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#BİM 2 Temmuz Çarşamba
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