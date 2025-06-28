BİM 2 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLERİ: Mutfak masa takımı ve daha fazlası raflarda

Kaliteli malzeme ve modern tasarımıyla dikkat çeken mutfak masa takımı, sınırlı sayıda satışa sunulacak. Hem dar alanlara hem de geniş mutfaklara uygun boyutları sayesinde her eve hitap ediyor. Uygun fiyatlı ve uzun ömürlü yapısıyla kullanıcıların beğenisini toplaması bekleniyor.

Bu haftanın sürpriz ürünlerinden biri ise özellikle gençlerin ilgisini çekecek olan Gokart aracı. Eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için raflarda yerini alacak olan bu ürün, katalogda dikkat çeken bir diğer seçenek.



