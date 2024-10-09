BİM 9-10-11 EKim 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi gibi temel ev ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. İndirim fırsatlarını kaçırmamak için güncel BİM broşüründe yer alan ürünlere haberimizden inceleyebilirsiniz. Peki, bim'de gelecek hafta ürünleri neler? İşte 9-10-11 Ekim BİM aktüel kataloğu indirimli liste..
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