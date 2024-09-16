Yeni haftanın bim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bim katalog bu hafta da birbirinden geniş ürün yelpazesiyle ilgi görüyor. Bim'de bu hafta salı-çarşamba ve cuma günü katalog ürünleri satışta olacak. Bim aktüel 17 Eylül 2024 içerisinde mutfak malzemeleri indirimleri alışveriş severleri bekliyor olacak. Bim aktüel 20 Eylül 2024 kataloğu içerisinde ise; elektronik ev eşyaları, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok ürün raflarda olacak. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim online alışveriş sitesinden satışta olacak. Peki, bim'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel 17-18-20 Eylül 2024 kataloğu tamamı...

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