Bim marketin aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Haftanın fırsat ürünlerinde ankastre seti, smart tv ve dikey şarjlı süpürge dikkat çekiyor. İşte 24 Ocak BİM aktüel ürünler ve fiyatları...
BİM'in yeni aktüel ürünleri açıklandı. 24 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak indirimlü ürünler listesinde, ankastre seti, dikey elektrikli süpürge, erkek saç sakal kesme makinası, dijital baskül gibi ürünler yer alıyor. İşte BİM'de haftanın aktüel ürünleri listesi.
BİM'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER VAR? BİM AKTÜEL KATALOĞU (24 OCAK)
Pirantech Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL
LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL
Kumtel Care Mi Diş Duş 999 TL
Kumtel Dijital Smart Baskül 279 TL
Mercusys Me30 Ac1200 Mbps Menzil Genişletici 599 TL
Fakir Yağmur Kaydırıcı 500 ml 35 TL
Gece Lambası 49 TL
Powerbank 20.000 Mah 599 TL
Polosmart Gaming Kulaklık 7+1 649 TL
Polosmart Gaming Mouse Pad 199 TL
Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL
Polosmart Gaming Klavye 329 TL
Modanisa Şal 129 TL
Tunik Kadın 249 TL
Pantolon Kadın 249 TL
Polar Şal ~55x170 cm 99 TL
Termal Tayt 159 TL
Softy Tv Battaniye 389 TL
Dikiş İpi Seti 49,50 TL
Polar Gömlek Erkek 279 TL
Hırka Erkek 279 TL
Pijama Takımı Erkek 319 TL
Pijama Takımı Kadın 299 TL
Bebek Flanel Çarşaf 129 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL
Bebek Odası Paspası ~70 cm 259 TL
Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL
Emsan Karnıyarık Tenceresi ~26 cm 799 TL
Tava ~26 cm 449 TL
Derin Tencere ~20 cm 699 TL
Tefal Servis Seti 5'li 279 TL
Kristal Tencere Çeşitleri ~1200 ml 42,50 TL
Stanley Outdoor Termos ~1,3 L 1.490 TL
6 Gözlü Pankek Tavası ~30 cm 249 TL
Bıçak Çeşitleri ~ 12 cm 109 TL
Rosery Pasta Tabağı ~ 19 cm 55 TL
Paşabahçe Rosery Sürahi ~ 1180 cc 149 TL
3'lü Rosery Su Bardağı ~ 270 cc 149 TL
6'lı Rosery Çay Bardağı 189 TL
AKTÜEL ÜRÜN NEDİR?
“Aktüel ürünler”, stoklarda sürekli olarak bulundurulmayan, BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünlerdir. Ancak bazı ürünler hem uygulamada hem mağazada satışa sunulabilmektedir. Sınırlı sayıdaki bu ürünler, yüksek kalitesi ve düşük fiyatıyla çok kısa sürede tükenebilmektedir. İhtiyacınız olabilecek her ürün, yılın belli dönemlerinde bir fırsat olarak sunulmaktadır.