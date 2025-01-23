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BİM aktüel ürünler 24 Ocak kataloğu! BİM'de bugün hangi indirimler var?

BİM aktüel ürünler 24 Ocak kataloğu! BİM'de bugün hangi indirimler var?

22:3723/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bim marketin aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Haftanın fırsat ürünlerinde ankastre seti, smart tv ve dikey şarjlı süpürge dikkat çekiyor. İşte 24 Ocak BİM aktüel ürünler ve fiyatları...

BİM'in yeni aktüel ürünleri açıklandı. 24 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak indirimlü ürünler listesinde, ankastre seti, dikey elektrikli süpürge, erkek saç sakal kesme makinası, dijital baskül gibi ürünler yer alıyor. İşte BİM'de haftanın aktüel ürünleri listesi.

BİM'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER VAR? BİM AKTÜEL KATALOĞU (24 OCAK)


Pirantech Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL


Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL

LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL

Kumtel Care Mi Diş Duş 999 TL

Kumtel Dijital Smart Baskül 279 TL

Mercusys Me30 Ac1200 Mbps Menzil Genişletici 599 TL

Fakir Yağmur Kaydırıcı 500 ml 35 TL

Gece Lambası 49 TL

Powerbank 20.000 Mah 599 TL

Polosmart Gaming Kulaklık 7+1 649 TL

Polosmart Gaming Mouse Pad 199 TL

Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL

Polosmart Gaming Klavye 329 TL


Modanisa Şal 129 TL

Tunik Kadın 249 TL

Pantolon Kadın 249 TL

Polar Şal ~55x170 cm 99 TL

Termal Tayt 159 TL

Softy Tv Battaniye 389 TL

Dikiş İpi Seti 49,50 TL

Polar Gömlek Erkek 279 TL

Hırka Erkek 279 TL

Pijama Takımı Erkek 319 TL

Pijama Takımı Kadın 299 TL

Bebek Flanel Çarşaf 129 TL

Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL

Bebek Odası Paspası ~70 cm 259 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL

Emsan Karnıyarık Tenceresi ~26 cm 799 TL

Tava ~26 cm 449 TL

Derin Tencere ~20 cm 699 TL

Tefal Servis Seti 5'li 279 TL

Kristal Tencere Çeşitleri ~1200 ml 42,50 TL

Stanley Outdoor Termos ~1,3 L 1.490 TL

6 Gözlü Pankek Tavası ~30 cm 249 TL

Bıçak Çeşitleri ~ 12 cm 109 TL

Rosery Pasta Tabağı ~ 19 cm 55 TL

Paşabahçe Rosery Sürahi ~ 1180 cc 149 TL

3'lü Rosery Su Bardağı ~ 270 cc 149 TL

6'lı Rosery Çay Bardağı 189 TL

AKTÜEL ÜRÜN NEDİR?


“Aktüel ürünler”, stoklarda sürekli olarak bulundurulmayan, BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünlerdir. Ancak bazı ürünler hem uygulamada hem mağazada satışa sunulabilmektedir. Sınırlı sayıdaki bu ürünler, yüksek kalitesi ve düşük fiyatıyla çok kısa sürede tükenebilmektedir. İhtiyacınız olabilecek her ürün, yılın belli dönemlerinde bir fırsat olarak sunulmaktadır.

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BİM aktüel ürünler 24 Ocak kataloğu! BİM'de bugün hangi indirimler var?