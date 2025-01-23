AKTÜEL ÜRÜN NEDİR?





“Aktüel ürünler”, stoklarda sürekli olarak bulundurulmayan, BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünlerdir. Ancak bazı ürünler hem uygulamada hem mağazada satışa sunulabilmektedir. Sınırlı sayıdaki bu ürünler, yüksek kalitesi ve düşük fiyatıyla çok kısa sürede tükenebilmektedir. İhtiyacınız olabilecek her ürün, yılın belli dönemlerinde bir fırsat olarak sunulmaktadır.