BİM aktüel ürünler kataloğu , her hafta cazip indirimlerle alışverişseverlerin dikkatini çekiyor. BİM indirim ürünleri arasında gıda, temizlik, elektronik ve ev eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. BİM bu hafta indirim listesi, uygun fiyatlarla kaliteyi bir araya getiriyor. Yaptığı indirimlerle vatandaşların yakından takip ettiği marketlerin başında gelen BİM 29 Kasım 2024 indirimli ürünler kataloğunu açıkladı. Peki BİM'de 29 Kasım tarihinde hangi ürünlerde indirim var?