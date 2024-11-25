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BİM aktüel 29 Kasım 2024 ürün kataloğu

BİM aktüel 29 Kasım 2024 ürün kataloğu

14:5425/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
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<p>Bim aktüel indirimli ürünler listesi</p>
Bim aktüel indirimli ürünler listesi

BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri "Aktüel Ürünler" adı altında sınırlı sayıda indirimli ürünleri müşterilerine sunmaktadır. İM indirim ürünleri arasında gıda, temizlik, elektronik ve ev eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Peki 29 Kasım 2024 tarihinde BİM'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 29 Kasım BİM indirimleri...

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu, her hafta cazip indirimlerle alışverişseverlerin dikkatini çekiyor. BİM indirim ürünleri arasında gıda, temizlik, elektronik ve ev eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. BİM bu hafta indirim listesi, uygun fiyatlarla kaliteyi bir araya getiriyor. Yaptığı indirimlerle vatandaşların yakından takip ettiği marketlerin başında gelen BİM 29 Kasım 2024 indirimli ürünler kataloğunu açıkladı. Peki BİM'de 29 Kasım tarihinde hangi ürünlerde indirim var?

BİM 29 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL

Senna 32 İnç HD READY Android 13 SMART TV 4.750 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

11 Dilim Radyatör 2.490 TL

Saç Kurutma Makinesi 579 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky 1.975 TL

Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 89 TL

El Fenerli Tuvalet Torbası 79 TL

Furminatör Pet Tarağı 129 TL

Pet Su Sebili 699 TL

Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

Seramik Mama / Su Kabı 249 TL

Köpek Gövde Tasması 69 TL

Airtag Uyumlu Tasma 149 TL

Kedi Boyun Künyesi 49 TL

Işıklı Tasma 89 TL

Uzatmalı Köpek Tasması 149 TL

Pet Pati Temizleyici 129 TL

Düdüklü Tencere Seti 899 TL

Çaydanlık 749 TL

Karnıyarık Tencere 549 TL

Alüminyum Döküm Tava 399 TL

Gold Tepsi 29 TL

Bal Peteği Kare Fırın Tepsisi 109 TL

Bal Peteği Oval Fırın Tepsisi 2'li 199 TL

Renkli Cam Şekerlik ~13,5 x 8,5 cm 99 TL

Melamin Kek Fanusu ve Spatula 219 TL

Paşabahçe 12 Parça Dantel Çay Seti 229 TL

Bölmeli Saklama Kabı 159 TL

Melamin Bölmeli Tabak 139 TL

Silindir Bardak Termos 269 TL

Kristal Tencere Çeşitleri 39 TL

Raf Ünitesi 229 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 37,50 TL

Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL

Pazar Arabası 369 TL

Mutfak Gereçleri 49 TL

Pirinç Süzgeci Büyük Boy 34,50 TL

Standlı Baharatlık 199 TL

Metal Bulaşıklık 299 TL

Polarlı Sıcak Su Torbası 75 TL

Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 179 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

2’li Yastık Kılıfı 59 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 259 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

Namaz Elbisesi 219 TL

Penye Şal 75 TL

Termal Tayt 159 TL

Pijama Takımı Erkek 319 TL

Çocuk Şemsiye 159 TL

Eşofman Alt Kadın 199 TL

Eşofman Alt Erkek 199 TL

Metal Çek-Bırak Araba 99 TL

Karavanlı Çek-Bırak Metal Araba 139 TL

Sök Tak İş Makinaları 69 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL

Oyuncak Arabalar 199 TL

Akrobasi Yarış Seti 279 TL

Oyuncak Kamyon 359 TL

Büyük Teker Sürtmeli Dino Arabalar 69 TL

Smart Animals Kutu Oyunu 279 TL

Tükenmeyen Sticker Kitabım 249 TL

Yazar Kasa ve Hamburger Seti 379 TL

Çek -Çek Alışveriş Sepeti 159 TL

Rubik Abaküs Oyunu 89 TL

İşte BİM aktüel 29 Kasım 2024 kataloğu




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