BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri "Aktüel Ürünler" adı altında sınırlı sayıda indirimli ürünleri müşterilerine sunmaktadır. İM indirim ürünleri arasında gıda, temizlik, elektronik ve ev eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Peki 29 Kasım 2024 tarihinde BİM'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 29 Kasım BİM indirimleri...
BİM Aktüel Ürünler Kataloğu, her hafta cazip indirimlerle alışverişseverlerin dikkatini çekiyor. BİM indirim ürünleri arasında gıda, temizlik, elektronik ve ev eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. BİM bu hafta indirim listesi, uygun fiyatlarla kaliteyi bir araya getiriyor. Yaptığı indirimlerle vatandaşların yakından takip ettiği marketlerin başında gelen BİM 29 Kasım 2024 indirimli ürünler kataloğunu açıkladı. Peki BİM'de 29 Kasım tarihinde hangi ürünlerde indirim var?
BİM 29 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL
Senna 32 İnç HD READY Android 13 SMART TV 4.750 TL
Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL
11 Dilim Radyatör 2.490 TL
Saç Kurutma Makinesi 579 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky 1.975 TL
Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 89 TL
El Fenerli Tuvalet Torbası 79 TL
Furminatör Pet Tarağı 129 TL
Pet Su Sebili 699 TL
Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
Seramik Mama / Su Kabı 249 TL
Köpek Gövde Tasması 69 TL
Airtag Uyumlu Tasma 149 TL
Kedi Boyun Künyesi 49 TL
Işıklı Tasma 89 TL
Uzatmalı Köpek Tasması 149 TL
Pet Pati Temizleyici 129 TL
Düdüklü Tencere Seti 899 TL
Çaydanlık 749 TL
Karnıyarık Tencere 549 TL
Alüminyum Döküm Tava 399 TL
Gold Tepsi 29 TL
Bal Peteği Kare Fırın Tepsisi 109 TL
Bal Peteği Oval Fırın Tepsisi 2'li 199 TL
Renkli Cam Şekerlik ~13,5 x 8,5 cm 99 TL
Melamin Kek Fanusu ve Spatula 219 TL
Paşabahçe 12 Parça Dantel Çay Seti 229 TL
Bölmeli Saklama Kabı 159 TL
Melamin Bölmeli Tabak 139 TL
Silindir Bardak Termos 269 TL
Kristal Tencere Çeşitleri 39 TL
Raf Ünitesi 229 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 37,50 TL
Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL
Pazar Arabası 369 TL
Mutfak Gereçleri 49 TL
Pirinç Süzgeci Büyük Boy 34,50 TL
Standlı Baharatlık 199 TL
Metal Bulaşıklık 299 TL
Polarlı Sıcak Su Torbası 75 TL
Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 179 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL
2’li Yastık Kılıfı 59 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 259 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL
Namaz Elbisesi 219 TL
Penye Şal 75 TL
Termal Tayt 159 TL
Pijama Takımı Erkek 319 TL
Çocuk Şemsiye 159 TL
Eşofman Alt Kadın 199 TL
Eşofman Alt Erkek 199 TL
Metal Çek-Bırak Araba 99 TL
Karavanlı Çek-Bırak Metal Araba 139 TL
Sök Tak İş Makinaları 69 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL
Oyuncak Arabalar 199 TL
Akrobasi Yarış Seti 279 TL
Oyuncak Kamyon 359 TL
Büyük Teker Sürtmeli Dino Arabalar 69 TL
Smart Animals Kutu Oyunu 279 TL
Tükenmeyen Sticker Kitabım 249 TL
Yazar Kasa ve Hamburger Seti 379 TL
Çek -Çek Alışveriş Sepeti 159 TL
Rubik Abaküs Oyunu 89 TL
İşte BİM aktüel 29 Kasım 2024 kataloğu