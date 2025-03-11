BİM 12-14 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markette 12-14 Mart tarihleri arasında onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. BİM kataloğunda bu hafta çapa makinesi, polisaj makinesi, suntan kesme makinesi, akülü vidalama seti, matkap yer aldı. Öte yandan Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g 89 TL, Ülker Stars XL Cookie Kurabiye 21 TL, Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42.50 TL, Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL'den satışa çıkıyor. İşte BİM indirimli ürünler listesi...
BİM AKTÜEL 12 MART 2025 KATALOĞU
ESCAMP Verandalı Flat Tiny House- 610,000,00 TL
KUMTEL LATTENOW Tam Otomatik Espresso Makinesi- 11.950,00 TL
KUMTEL Elektrikli PTC Isıtıcı- 2.190,00 TL
KUMTEL Buhar Kazanlı Ütü- 2.590,00 TL
KUMTEL Deposuz Su Arıtma Cihazı- 4.990,00 TL
14 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kaan Çapa Makinesi 19.990 TL