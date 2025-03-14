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BİM'de bugün çapa makinesi satışta: BİM14 Mart aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi

BİM'de bugün çapa makinesi satışta: BİM14 Mart aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi

08:4514/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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BİM 14 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markette 14 Mart'ta onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. BİM kataloğunda bu hafta çapa makinesi, polisaj makinesi, suntan kesme makinesi, akülü vidalama seti, matkap yer aldı. Öte yandan Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g 89 TL, Ülker Stars XL Cookie Kurabiye 21 TL, Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42.50 TL, Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL'den satışa çıkıyor. İşte BİM indirimli ürünler listesi...

14 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kaan Çapa Makinesi 19.990 TL

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