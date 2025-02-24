BİM Şubat ayı son aktüel katalogları yayımlandı. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri için yayımlanan kataloglarda yer alan ürünler vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. BİM marketlerinde bu hafta otomatik kahve makinesinden buhar kazanlı ütüye, ev dekorasyon ürünlerinden temel gıdaya onlarca farklı ürün çeşidi raflarda yerini alacak. Ramazan ayı öncesi son BİM aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 25-28 Şubat Salı ve Cuma günü aktüel indirimli ürünler kataloğu...

1 /9 25 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Baldo Pirinç 2,5 kg 134,50 TL Kuru Fasulye 1 kg 49,75 TL Yaprak Kırmızı Mercimek 1 kg 36,50 TL Nohut 1 kg 39,75 TL Basmati Pirinç 2,5 kg 145 TL Ton Balığı 2x150 g 72,50 TL Cem Yağlı Sele Siyah Zeytin 291-350 Adet/kg 1000 g 139 TL Tukaş Kornişon Turşu 1650 g 59,50 TL İpekköy Biber Domates Salçası 1600 g 94,50 TL Duru Haşlanmış Börülce 400 g 19,50 TL Natürel Sızma Zeytinyağ 1 L 167,50 TL Çotanak-Safya Ayçiçek Yağı 5 L 297,50 TL Profiterol 305 g 64,75 TL Krem Şanti 216 g + Pudra Şekeri 150 g 72,50 TL



























2 /9 25 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Terzioğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 239 TL Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 229 TL Kaşpey Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 179 TL Aynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 149 TL Aynes Olgunlaştırılmış Klasik Peynir 600 g 149 TL Terzioğlu Tereyağı 1000 g 309 TL Taraklı Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 239 TL Teksüt Labne 3x180 g 89 TL Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL İçim Az Yağlı Yoğurt 3 kg 92,50 TL Dost Ayran 2 L 47,50 TL Keskinoğlu - Banvit - Aspiliç Bütün Piliç 69,90 TL Torku Dana Baton Kavurma 1000 g 625 TL Sultan Dana Kıyma 1000 g 349 TL Namet Dana Döner 500 g 219 TL O'clava Ev Baklavası 450 g 149,50 TL Iff's Böğürtlen 350 g 89 TL

































3 /9 25 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Nestle 1927 Fındık Kremalı Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret 12x28 g 99 TL Nutymax Antep Fıstığı Kremalı Gofret 3x44 g 59 TL Miskos Kakao Kremalı Gofret 800 g 69 TL Ülker Çifte Kavrulmuş Petibör 4x200 g 69 TL Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 g 129 TL Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 kg 235 TL Corny Tam Tahıllı Bar Karışık Meyveli 34,50 TL Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 59 TL Miskos Çekme Helva 49,50 TL Miniyum 120’li Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 804 g 119 TL



















4 /9 26 ŞUBAT ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 11.950 TL Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL Profesyonel Standlı Buharlı Karışıklı Giderici 4.990 TL Örgü Makinesi 2.790 TL Kumtel Çift Kapılı DFROST Buzdolabı 10.990 TL Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL Elektrikli Güveç 1.850 TL 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL 4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL Kitaplık 2.790 TL TV Ünitesi 2.390 TL Ayakkabılık 1.575 TL 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL

























5 /9 28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL Philips Air Fryer 4.290 TL Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL Düzleştirici 329 TL Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL



















6 /9 28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Yoga/Pilates Matı 369 TL Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL Loop Band Seti 59 TL Elastik Esneme Bandı 139 TL Karın Kası Sistemi 199 TL Egzersiz Çekme Kayışı 295 TL X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL El Ayak Bilek Ağırlığı 159 TL 15 kg Vinly Dambıl Seti 659 TL Dambıl 359 TL Rulmanlı Atlama İpi 79 TL Thigh Master 99 TL Lastikli Twister Diski 239 TL El Kası Geliştirici El Yayı 79 TL Boks Torbası 449 TL Göğüs Genişletici Spor Aleti 139 TL Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL



































7 /9 28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Bas Bırak Tren 179 TL 12-36 Ay İlk Magnet Puzzle Set 199 TL Oyuncak Kanatlı Manken Bebek 149 TL Dagi Spor Çanta 299 TL Dagi Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 399 TL Dagi Eşofman Alt Kadın 359 TL Sporcu Büstiyer Kadın 159 TL Sporcu Tayt Kadın 219 TL Tişört Erkek 199 TL Eşofman Alt Erkek 359 TL Pijama Alt Kadın 119 TL Eşofman Altı Erkek 199 TL Spor Bone 79 TL Havuz Bonesi 59 TL



























8 /9 28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL Tek Fiyat Çelik Ürünleri 299 TL Kapaklı Kavurma Sacı ~32 cm 479 TL Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL Kaşıklı Baharatlık Seti 89 TL Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~500 ml 42,50 TL Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~1,2 L 59 TL Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL Duvar Organizeri ~27x12 cm 109 TL Tablet Mop Temizlik Seti ~11 L 199 TL























