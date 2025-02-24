BİM Şubat ayı son aktüel katalogları yayımlandı. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri için yayımlanan kataloglarda yer alan ürünler vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. BİM marketlerinde bu hafta otomatik kahve makinesinden buhar kazanlı ütüye, ev dekorasyon ürünlerinden temel gıdaya onlarca farklı ürün çeşidi raflarda yerini alacak. Ramazan ayı öncesi son BİM aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 25-28 Şubat Salı ve Cuma günü aktüel indirimli ürünler kataloğu...
25 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Baldo Pirinç 2,5 kg 134,50 TL
Kuru Fasulye 1 kg 49,75 TL
Yaprak Kırmızı Mercimek 1 kg 36,50 TL
Nohut 1 kg 39,75 TL
Basmati Pirinç 2,5 kg 145 TL
Ton Balığı 2x150 g 72,50 TL
Cem Yağlı Sele Siyah Zeytin 291-350 Adet/kg 1000 g 139 TL
Tukaş Kornişon Turşu 1650 g 59,50 TL
İpekköy Biber Domates Salçası 1600 g 94,50 TL
Duru Haşlanmış Börülce 400 g 19,50 TL
Natürel Sızma Zeytinyağ 1 L 167,50 TL
Çotanak-Safya Ayçiçek Yağı 5 L 297,50 TL
Profiterol 305 g 64,75 TL
Krem Şanti 216 g + Pudra Şekeri 150 g 72,50 TL
25 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Terzioğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 239 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 229 TL
Kaşpey Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 179 TL
Aynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 149 TL
Aynes Olgunlaştırılmış Klasik Peynir 600 g 149 TL
Terzioğlu Tereyağı 1000 g 309 TL
Taraklı Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 239 TL
Teksüt Labne 3x180 g 89 TL
Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 3 kg 92,50 TL
Dost Ayran 2 L 47,50 TL
Keskinoğlu - Banvit - Aspiliç Bütün Piliç 69,90 TL
Torku Dana Baton Kavurma 1000 g 625 TL
Sultan Dana Kıyma 1000 g 349 TL
Namet Dana Döner 500 g 219 TL
O'clava Ev Baklavası 450 g 149,50 TL
Iff's Böğürtlen 350 g 89 TL
25 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Nestle 1927 Fındık Kremalı Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret 12x28 g 99 TL
Nutymax Antep Fıstığı Kremalı Gofret 3x44 g 59 TL
Miskos Kakao Kremalı Gofret 800 g 69 TL
Ülker Çifte Kavrulmuş Petibör 4x200 g 69 TL
Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 g 129 TL
Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 kg 235 TL
Corny Tam Tahıllı Bar Karışık Meyveli 34,50 TL
Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 59 TL
Miskos Çekme Helva 49,50 TL
Miniyum 120’li Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 804 g 119 TL
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 11.950 TL
Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL
Profesyonel Standlı Buharlı Karışıklı Giderici 4.990 TL
Örgü Makinesi 2.790 TL
Kumtel Çift Kapılı DFROST Buzdolabı 10.990 TL
Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL
Elektrikli Güveç 1.850 TL
2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL
4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL
Kitaplık 2.790 TL
TV Ünitesi 2.390 TL
Ayakkabılık 1.575 TL
3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL
28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL
Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL
Philips Air Fryer 4.290 TL
Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL
Düzleştirici 329 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL
Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL
Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL
Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL
28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Yoga/Pilates Matı 369 TL
Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL
Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL
Loop Band Seti 59 TL
Elastik Esneme Bandı 139 TL
Karın Kası Sistemi 199 TL
Egzersiz Çekme Kayışı 295 TL
X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL
El Ayak Bilek Ağırlığı 159 TL
15 kg Vinly Dambıl Seti 659 TL
Dambıl 359 TL
Rulmanlı Atlama İpi 79 TL
Thigh Master 99 TL
Lastikli Twister Diski 239 TL
El Kası Geliştirici El Yayı 79 TL
Boks Torbası 449 TL
Göğüs Genişletici Spor Aleti 139 TL
Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL
28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Bas Bırak Tren 179 TL
12-36 Ay İlk Magnet Puzzle Set 199 TL
Oyuncak Kanatlı Manken Bebek 149 TL
Dagi Spor Çanta 299 TL
Dagi Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 399 TL
Dagi Eşofman Alt Kadın 359 TL
Sporcu Büstiyer Kadın 159 TL
Sporcu Tayt Kadın 219 TL
Tişört Erkek 199 TL
Eşofman Alt Erkek 359 TL
Pijama Alt Kadın 119 TL
Eşofman Altı Erkek 199 TL
Spor Bone 79 TL
Havuz Bonesi 59 TL
28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL
Tek Fiyat Çelik Ürünleri 299 TL
Kapaklı Kavurma Sacı ~32 cm 479 TL
Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL
Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL
Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL
Kaşıklı Baharatlık Seti 89 TL
Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~500 ml 42,50 TL
Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~1,2 L 59 TL
Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL
Duvar Organizeri ~27x12 cm 109 TL
Tablet Mop Temizlik Seti ~11 L 199 TL
28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL
Emaye Çaydanlık 599 TL
Emaye Sosluk 219 TL
Servis Tabağı 79 TL
Kare Cam Tatlı Kasesi 32,50 TL
Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL
Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL
Çiçekli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 169 TL
Kaşıklı Cam Gıda Saklama Kabı 189 TL
Stanley Yemek Termosu Adventure 1.150 TL
Stanley The AeroLight Transit Mug 1.390 TL