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Bim'de bu Cuma neler var? 28 Şubat aktüel indirimli ürünler kataloğu yayında

Bim'de bu Cuma neler var? 28 Şubat aktüel indirimli ürünler kataloğu yayında

08:5028/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
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BİM Şubat ayı son aktüel katalogları yayımlandı. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri için yayımlanan kataloglarda yer alan ürünler vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. BİM marketlerinde bu hafta otomatik kahve makinesinden buhar kazanlı ütüye, ev dekorasyon ürünlerinden temel gıdaya onlarca farklı ürün çeşidi raflarda yerini alacak. Ramazan ayı öncesi son BİM aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 28 Şubat Salı ve Cuma günü aktüel indirimli ürünler kataloğu...

28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL

Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

Philips Air Fryer 4.290 TL

Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

Düzleştirici 329 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL

Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL

Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL

Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL










28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Yoga/Pilates Matı 369 TL

Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL

Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL

Loop Band Seti 59 TL

Elastik Esneme Bandı 139 TL

Karın Kası Sistemi 199 TL

Egzersiz Çekme Kayışı 295 TL

X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL

El Ayak Bilek Ağırlığı 159 TL

15 kg Vinly Dambıl Seti 659 TL

Dambıl 359 TL

Rulmanlı Atlama İpi 79 TL

Thigh Master 99 TL

Lastikli Twister Diski 239 TL

El Kası Geliştirici El Yayı 79 TL

Boks Torbası 449 TL

Göğüs Genişletici Spor Aleti 139 TL

Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL


















28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Bas Bırak Tren 179 TL

12-36 Ay İlk Magnet Puzzle Set 199 TL

Oyuncak Kanatlı Manken Bebek 149 TL

Dagi Spor Çanta 299 TL

Dagi Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 399 TL

Dagi Eşofman Alt Kadın 359 TL

Sporcu Büstiyer Kadın 159 TL

Sporcu Tayt Kadın 219 TL

Tişört Erkek 199 TL

Eşofman Alt Erkek 359 TL

Pijama Alt Kadın 119 TL

Eşofman Altı Erkek 199 TL

Spor Bone 79 TL

Havuz Bonesi 59 TL














28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL

Tek Fiyat Çelik Ürünleri 299 TL

Kapaklı Kavurma Sacı ~32 cm 479 TL

Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL

Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL

Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL

Kaşıklı Baharatlık Seti 89 TL

Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~500 ml 42,50 TL

Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~1,2 L 59 TL

Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL

Duvar Organizeri ~27x12 cm 109 TL

Tablet Mop Temizlik Seti ~11 L 199 TL













28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL

Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

Emaye Çaydanlık 599 TL

Emaye Sosluk 219 TL

Servis Tabağı 79 TL

Kare Cam Tatlı Kasesi 32,50 TL

Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL

Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL

Çiçekli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 169 TL

Kaşıklı Cam Gıda Saklama Kabı 189 TL

Stanley Yemek Termosu Adventure 1.150 TL

Stanley The AeroLight Transit Mug 1.390 TL












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