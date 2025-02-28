BİM Şubat ayı son aktüel katalogları yayımlandı. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri için yayımlanan kataloglarda yer alan ürünler vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. BİM marketlerinde bu hafta otomatik kahve makinesinden buhar kazanlı ütüye, ev dekorasyon ürünlerinden temel gıdaya onlarca farklı ürün çeşidi raflarda yerini alacak. Ramazan ayı öncesi son BİM aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 28 Şubat Salı ve Cuma günü aktüel indirimli ürünler kataloğu...
28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL
Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL
Philips Air Fryer 4.290 TL
Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL
Düzleştirici 329 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL
Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL
Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL
Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL
28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Yoga/Pilates Matı 369 TL
Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL
Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL
Loop Band Seti 59 TL
Elastik Esneme Bandı 139 TL
Karın Kası Sistemi 199 TL
Egzersiz Çekme Kayışı 295 TL
X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL
El Ayak Bilek Ağırlığı 159 TL
15 kg Vinly Dambıl Seti 659 TL
Dambıl 359 TL
Rulmanlı Atlama İpi 79 TL
Thigh Master 99 TL
Lastikli Twister Diski 239 TL
El Kası Geliştirici El Yayı 79 TL
Boks Torbası 449 TL
Göğüs Genişletici Spor Aleti 139 TL
Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL
28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Bas Bırak Tren 179 TL
12-36 Ay İlk Magnet Puzzle Set 199 TL
Oyuncak Kanatlı Manken Bebek 149 TL
Dagi Spor Çanta 299 TL
Dagi Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 399 TL
Dagi Eşofman Alt Kadın 359 TL
Sporcu Büstiyer Kadın 159 TL
Sporcu Tayt Kadın 219 TL
Tişört Erkek 199 TL
Eşofman Alt Erkek 359 TL
Pijama Alt Kadın 119 TL
Eşofman Altı Erkek 199 TL
Spor Bone 79 TL
Havuz Bonesi 59 TL
28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL
Tek Fiyat Çelik Ürünleri 299 TL
Kapaklı Kavurma Sacı ~32 cm 479 TL
Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL
Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL
Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL
Kaşıklı Baharatlık Seti 89 TL
Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~500 ml 42,50 TL
Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~1,2 L 59 TL
Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL
Duvar Organizeri ~27x12 cm 109 TL
Tablet Mop Temizlik Seti ~11 L 199 TL
28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL
Emaye Çaydanlık 599 TL
Emaye Sosluk 219 TL
Servis Tabağı 79 TL
Kare Cam Tatlı Kasesi 32,50 TL
Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL
Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL
Çiçekli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 169 TL
Kaşıklı Cam Gıda Saklama Kabı 189 TL
Stanley Yemek Termosu Adventure 1.150 TL
Stanley The AeroLight Transit Mug 1.390 TL