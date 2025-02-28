BİM Şubat ayı son aktüel katalogları yayımlandı. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri için yayımlanan kataloglarda yer alan ürünler vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. BİM marketlerinde bu hafta otomatik kahve makinesinden buhar kazanlı ütüye, ev dekorasyon ürünlerinden temel gıdaya onlarca farklı ürün çeşidi raflarda yerini alacak. Ramazan ayı öncesi son BİM aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 28 Şubat Salı ve Cuma günü aktüel indirimli ürünler kataloğu...

1 /5 28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL Philips Air Fryer 4.290 TL Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL Düzleştirici 329 TL Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL



















2 /5 28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Yoga/Pilates Matı 369 TL Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL Loop Band Seti 59 TL Elastik Esneme Bandı 139 TL Karın Kası Sistemi 199 TL Egzersiz Çekme Kayışı 295 TL X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL El Ayak Bilek Ağırlığı 159 TL 15 kg Vinly Dambıl Seti 659 TL Dambıl 359 TL Rulmanlı Atlama İpi 79 TL Thigh Master 99 TL Lastikli Twister Diski 239 TL El Kası Geliştirici El Yayı 79 TL Boks Torbası 449 TL Göğüs Genişletici Spor Aleti 139 TL Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL



































3 /5 28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Bas Bırak Tren 179 TL 12-36 Ay İlk Magnet Puzzle Set 199 TL Oyuncak Kanatlı Manken Bebek 149 TL Dagi Spor Çanta 299 TL Dagi Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 399 TL Dagi Eşofman Alt Kadın 359 TL Sporcu Büstiyer Kadın 159 TL Sporcu Tayt Kadın 219 TL Tişört Erkek 199 TL Eşofman Alt Erkek 359 TL Pijama Alt Kadın 119 TL Eşofman Altı Erkek 199 TL Spor Bone 79 TL Havuz Bonesi 59 TL



























4 /5 28 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL Tek Fiyat Çelik Ürünleri 299 TL Kapaklı Kavurma Sacı ~32 cm 479 TL Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL Kaşıklı Baharatlık Seti 89 TL Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~500 ml 42,50 TL Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~1,2 L 59 TL Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL Duvar Organizeri ~27x12 cm 109 TL Tablet Mop Temizlik Seti ~11 L 199 TL























