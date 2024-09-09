BİM 10 Eylül 2024 Salı ve 13 Eylül Cuma günü aktüel kataloğuyla, tüketicilere çeşitli indirimler sunmaya devam ediyor. Katalogda ev ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Okula dönüş döneminde öğrenci ve ailelerin bütçesine uygun ürünler ön plana çıkıyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken BİM, ürünlerin fiyat bilgilerini de paylaştı. Peki, BİM aktüel 10 Eylül 2024 Salı ve 13 Eylül Cuma kataloğu ürünleri neler?

1 / 10 10 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 185 TL Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 169 TL Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL Özgüllü Tereyağı 1 Kg 255 TL Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 g 34,50 TL Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 G 75 TL















2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10