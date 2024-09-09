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10-13 EYLÜL BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de neler var?

14:58 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

BİM 10 Eylül 2024 Salı ve 13 Eylül Cuma günü aktüel kataloğuyla, tüketicilere çeşitli indirimler sunmaya devam ediyor. Katalogda ev ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Okula dönüş döneminde öğrenci ve ailelerin bütçesine uygun ürünler ön plana çıkıyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken BİM, ürünlerin fiyat bilgilerini de paylaştı. Peki, BİM aktüel 10 Eylül 2024 Salı ve 13 Eylül Cuma kataloğu ürünleri neler?

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10 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU


Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 185 TL

Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 169 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

Özgüllü Tereyağı 1 Kg 255 TL

Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 g 34,50 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 G 75 TL








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10-13 EYLÜL BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de neler var?